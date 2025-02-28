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Во Владикавказе сотрудник МЧС погиб, пытаясь снять кошку с дерева

Руслан Кетоев
Руслан Кетоев (Фото: МЧС Северной Осетии)

Спасатель МЧС Руслан Кетоев погиб во Владикавказе при исполнении служебных обязанностей, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Телеканал «Вести Алания» уточнил, что несчастный случай произошел на территории детского сада: спасатель пытался снять с дерева кошку, которая забралась слишком высоко. Однако 37-летний мужчина сорвался с высоты и погиб на месте.

Старший прапорщик Кетоев служил в 17-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания, он работал инструктором по вождению пожарной машины. Его приняли на службу в пожарную охрану МЧС в 2012 году. У него осталось трое детей.

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Ранее в феврале спасатели МЧС спасли кошку Мусю, которую турист из Петербурга выбросил со смотровой площадки дворца «Ласточкино гнездо» в Ялте. Муся выжила и не получила серьезных травм. «Целая, все хорошо, она звезда», — сказали очевидцы.

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