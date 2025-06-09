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Общество ,  
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Роспотребнадзор выявил распространение кори из-за отказа от прививок

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В прошлом году в России зафиксировали превышение «среднемноголетнего показателя заболеваемости» в отношении ряда инфекций: гемофильной инфекции — в 13,4 раза, кори — в 11 раз, краснухи — в шесть раз, коклюша — в 4,5 раза, следует из доклада Роспотребнадзора. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

В стране было выявлено 22 455 случаев кори, показатель заболеваемости составил 15,35 на 100 тыс. населения. Это в 1,72 раза выше по сравнению с показателем 2023 года (8,92 на 100 тыс. населения). Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Москве (5035), Дагестане (2199) и Московской области (1798).

Больше половины заболевших — несовершеннолетние, чаще всего болели дети в возрасте до года. Как отметили в Роспотребнадзоре, 89,5% заболевшим не делали прививки (либо ведомство не знало, проходил ли человек вакцинацию). Среди непривитых детей как минимум четверо умерли.

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Фото:Francis R. Malasig / EPA / ТАСС

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что заметное распространение кори началось в 2022 году. Рост заболеваемости говорит о недостаточном охвате вакцинацией, которая приводит к снижению уровня коллективного иммунитета, считает инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. По словам главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова, для обеспечения защиты «необходимо поддержание высокого охвата детского населения вакцинацией — не менее 95%».

Показатель распространения коклюша (22,24 на 100 тыс. населения) снизился в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом (35,98 на 100 тыс. населения), но в 4,5 раза превысил среднемноголетние значения. Всего в 2024 году в России зарегистрировали 32 535 случаев во всех регионах, кроме Чувашии.

Что касается краснухи, ВОЗ в 2019 году подтвердила статус России как страны, победившей это заболевание. В единичных случаях инфекцию завозили из других стран, отметили в Роспотребнадзоре. Но в прошлом году было зарегистрировано 258 случаев в 25 регионах, большинство — в Дагестане (92), Московской области (70), Астраханской области (20) и Москве (20). Ведомство связало это с «дефектами в работе медицинских организаций» по плановой иммунизации против краснухи.

Заболеваемость по 48 формам инфекционных и 15 формам паразитарных болезней в России снизилась, следует из доклада Роспотребнадзора: астраханской пятнистой лихорадкой — в три раза, острым гепатитом В — в 2,8 раза, бактериальной дизентерией — в 1,8 раза, энтеровирусным менингитом — в 2,5 раза.

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Теги
Роспотребнадзор корь Коклюш инфекция прививки иммунитет вакцинация болезни
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