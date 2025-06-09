 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

NYT назвала страну Латинской Америки, которая сказала Илону Маску «нет»

NYT назвала страну Латинской Америки, которая отказалась от интернета Маска
Боливия, несмотря на плохую доступность интернета в стране, отказалась от предложения Илона Маска дать лицензию на работу Starlink. Все соседние страны присоединились к проекту
Антенна Starlink
Антенна Starlink (Фото: SpaceX / Globallookpress.com)

Боливия отказалась от предложения распространить в стране доступ к спутниковому интернету Starlink Илона Маска, пишет The New York Times (NYT). Это произошло несмотря на проблемы со связью в этом латиноамериканском государстве.

Боливия отказалась выдать лицензию на работу интернета от Starlink, сославшись на бесконтрольное доминирование проектов Маска, и решила использовать собственный устаревающий спутник китайского производства. Он может отключиться к 2028 году.

Как пояснил глава космического агентства страны Иван Замбрана, Starlink «обладает технологическим превосходством» над собственными интернет-сервисами Боливии. Необходимо, чтобы регулирующие органы установили правила работы Starlink в стране, обеспечивающие «конкуренцию на равных условиях» с местными интернет-провайдерами.

«Любая компания, которая приходит в страну с целью ведения бизнеса, получит свою долю — долю, которая сейчас принадлежит нам», — сказал Замбрана.

Спутниковый интернет Starlink заработал в Армении и Омане
Технологии и медиа
Виды Еревана

Как рассказал посол Боливии в Китае Уго Сайлес, страна ведет переговоры с китайской компанией SpaceSail о возможном использовании создаваемой ею спутниковой сети. Договоренности с компанией из КНР есть и у Бразилии, где также действует и пользуется популярностью Starlink.

NYT отмечает, что в Боливии самая низкая скорость интернета среди других стран Южной Америки, кроме того, только в половине домов в стране есть широкополосный интернет. Для сравнения, в Бразилии этот показатель равен 87%, в Чили — 94%. Почти все боливийцы пользуются мобильными сетями, но в сельской местности с доступом есть большие проблемы.

«Иногда людям приходится забираться на дерево или на скалу, чтобы поймать сигнал», — сказала профессор университета и географ Патрисия Льянос, которая часто возглавляет группы полевых исследователей в регионе Амазонки в Боливии.

«Не иметь доступа в интернет — все равно что не уметь читать», - отметил сельский учитель Адриан Валенсия, которому приходится ездить в другой город, чтобы загружать образовательные видео для учеников.

Среди других стран Южной Америки, где Starlink недоступен, - Венесуэла, Никарагуа, Куба, Суринам (возможно начало работы в 2026 году). Также интернет от Илона Маска не работает во многих странах Африки, России, Китае, Иране, Афганистане.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Илон Маск Боливия Starlink
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Amazon вывела на орбиту спутники — конкуренты Starlink
Технологии и медиа
Маск связал отказ ЮАР разрешить работу Starlink с «геноцидом белых»
Технологии и медиа
Конкурент Starlink из ЕС допустил, что заменит связь от Маска на Украине
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
На Енисее произошел разлив дизельного топлива из-за аварии с теплоходом Общество, 04:46
NYT назвала страну Латинской Америки, которая сказала Илону Маску «нет» Общество, 04:45
МИД заявил о контроле Израиля над судном с Гретой Тунберг Политика, 04:19
В четырех городах России приостановили работу аэропортов Общество, 03:58
Команда судна с Гретой Тунберг заявила о высадке израильских сил на борт Политика, 03:49
В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии Общество, 03:23
Порошенко заявил, что знает Трампа, и дал совет для переговоров с ним Политика, 03:05
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В девяти российских регионах объявили опасность атаки БПЛА Политика, 02:50
Жителей Кабула предупредили о возможном исчезновении воды к 2030 году Общество, 02:37
«Ъ» узнал о штрафах в регионах за публикацию фото атак дронов Общество, 02:22
Трамп споткнулся при подъеме по трапу самолета Политика, 01:55
Трамп пообещал «освободить» Лос-Анджелес, куда направил Нацгвардию Политика, 01:41
Ученые предупредили о мощном выбросе плазмы на Солнце Технологии и медиа, 01:24
МИД заявил о постоянном контакте Лаврова и Рубио Политика, 00:57