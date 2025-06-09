NYT назвала страну Латинской Америки, которая сказала Илону Маску «нет»

Боливия, несмотря на плохую доступность интернета в стране, отказалась от предложения Илона Маска дать лицензию на работу Starlink. Все соседние страны присоединились к проекту

Антенна Starlink (Фото: SpaceX / Globallookpress.com)

Боливия отказалась от предложения распространить в стране доступ к спутниковому интернету Starlink Илона Маска, пишет The New York Times (NYT). Это произошло несмотря на проблемы со связью в этом латиноамериканском государстве.

Боливия отказалась выдать лицензию на работу интернета от Starlink, сославшись на бесконтрольное доминирование проектов Маска, и решила использовать собственный устаревающий спутник китайского производства. Он может отключиться к 2028 году.

Как пояснил глава космического агентства страны Иван Замбрана, Starlink «обладает технологическим превосходством» над собственными интернет-сервисами Боливии. Необходимо, чтобы регулирующие органы установили правила работы Starlink в стране, обеспечивающие «конкуренцию на равных условиях» с местными интернет-провайдерами.

«Любая компания, которая приходит в страну с целью ведения бизнеса, получит свою долю — долю, которая сейчас принадлежит нам», — сказал Замбрана.

Как рассказал посол Боливии в Китае Уго Сайлес, страна ведет переговоры с китайской компанией SpaceSail о возможном использовании создаваемой ею спутниковой сети. Договоренности с компанией из КНР есть и у Бразилии, где также действует и пользуется популярностью Starlink.

NYT отмечает, что в Боливии самая низкая скорость интернета среди других стран Южной Америки, кроме того, только в половине домов в стране есть широкополосный интернет. Для сравнения, в Бразилии этот показатель равен 87%, в Чили — 94%. Почти все боливийцы пользуются мобильными сетями, но в сельской местности с доступом есть большие проблемы.

«Иногда людям приходится забираться на дерево или на скалу, чтобы поймать сигнал», — сказала профессор университета и географ Патрисия Льянос, которая часто возглавляет группы полевых исследователей в регионе Амазонки в Боливии.

«Не иметь доступа в интернет — все равно что не уметь читать», - отметил сельский учитель Адриан Валенсия, которому приходится ездить в другой город, чтобы загружать образовательные видео для учеников.

Среди других стран Южной Америки, где Starlink недоступен, - Венесуэла, Никарагуа, Куба, Суринам (возможно начало работы в 2026 году). Также интернет от Илона Маска не работает во многих странах Африки, России, Китае, Иране, Афганистане.