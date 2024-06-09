Японский миллиардер попал в аварию на гонках

NHK: японский миллиардер Юсаку Маэдзава попал в аварию во время автогонки

48-летний миллиардер Юсаку Маэдзава попал в аварию в гонке Ferrari Challenge Japan, его госпитализировали, пишет NHK. Источники Kyodo сообщили, что угрозы его жизни нет

Юсаку Маэдзава (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Японского миллиардера Юсаку Маэдзаву госпитализировали после аварии на автогонке в префектуре Мияги на острове Хонсю, передает телекомпания NHK.

Всего в результате происшествия пострадали два человека, Маэдзава участвовал в заезде, он находился в сознании и мог говорить, хотя подробности его состояния неизвестны, отмечает NHK со ссылкой на представителя гоночной трассы. Данные о втором пострадавшем не уточняются.

Ранее миллиардер в своем аккаунте в X (бывший Twitter) написал, что намерен «дойти до финиша» в гонке Ferrari Challenge Japan.

По данным источников Kyodo, угрозы его жизни нет.

Маэдзава — 48-летний миллиардер, основатель крупнейшего в Японии онлайн-магазина одежды Zozotown. Он занимает 36-е место в рейтинге самых богатых японцев 2024 года по версии Forbes. Издание оценило его состояние в $1,35 млрд. В глобальном рейтинге Forbes Маэдзава занимает 2046-е место.

Бизнесмен также планировал полететь в качестве космического туриста на Луну на борту американского корабля SpaceX. Он выкупил все места и набрал команду для участия в совместной миссии. Полет должен был состояться в конце 2023 года, однако сначала его сроки перенесли, а потом и вовсе проект отменили.