Японский миллиардер попал в аварию на гонках
Японского миллиардера Юсаку Маэдзаву госпитализировали после аварии на автогонке в префектуре Мияги на острове Хонсю, передает телекомпания NHK.
Всего в результате происшествия пострадали два человека, Маэдзава участвовал в заезде, он находился в сознании и мог говорить, хотя подробности его состояния неизвестны, отмечает NHK со ссылкой на представителя гоночной трассы. Данные о втором пострадавшем не уточняются.
Ранее миллиардер в своем аккаунте в X (бывший Twitter) написал, что намерен «дойти до финиша» в гонке Ferrari Challenge Japan.
По данным источников Kyodo, угрозы его жизни нет.
Маэдзава — 48-летний миллиардер, основатель крупнейшего в Японии онлайн-магазина одежды Zozotown. Он занимает 36-е место в рейтинге самых богатых японцев 2024 года по версии Forbes. Издание оценило его состояние в $1,35 млрд. В глобальном рейтинге Forbes Маэдзава занимает 2046-е место.
Бизнесмен также планировал полететь в качестве космического туриста на Луну на борту американского корабля SpaceX. Он выкупил все места и набрал команду для участия в совместной миссии. Полет должен был состояться в конце 2023 года, однако сначала его сроки перенесли, а потом и вовсе проект отменили.
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