«Вам нужно похитить водителя»: как в Индии люди находят воду в жару

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В Индии к 3 июня из-за аномальной жары погибли более 200 человек. В некоторых регионах температура уже две недели держится около отметок 45-46 градусов Цельсия, доходя иногда до 50 градусов.

На фоне этой жары власти организовали доставку питьевой воды в страдающие районы. Воду развозят грузовики-цистерны. К ним выстраиваются длинные очереди. При этом жителям нужно иногда еще приложить усилия, чтобы вода доехала куда надо. The New York Times в своем репортаже рассказывала о ситуации, в частности, в Нью-Дели, где житель Арвинд Кумар караулил машину, а когда она приехала — сел в кабину грузовика и показывал водителю дорогу именно до своего и соседей дома. «Иногда вам нужно похитить водителя, в противном случае вы увидите, что ваши дети умирают от жажды во время этой убийственной жары».

Жара пришлась на выборы в Индии, во время которых партия действующего премьер-министра Нарендра Моди показала наихудший за 15 лет результат. В последний день голосования, 1 июня, лишь в одном северном штате Уттар-Прадеш из-за жары погибли свыше 30 сотрудников избирательных участков и один избиратель.