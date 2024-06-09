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«Вам нужно похитить водителя»: как в Индии люди находят воду в жару

Кадры очередей за водой в Индии на фоне сильной жары

«Вам нужно похитить водителя»: как в Индии люди находят воду в жару
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В Индии к 3 июня из-за аномальной жары погибли более 200 человек. В некоторых регионах температура уже две недели держится около отметок 45-46 градусов Цельсия, доходя иногда до 50 градусов.

На фоне этой жары власти организовали доставку питьевой воды в страдающие районы. Воду развозят грузовики-цистерны. К ним выстраиваются длинные очереди. При этом жителям нужно иногда еще приложить усилия, чтобы вода доехала куда надо. The New York Times в своем репортаже рассказывала о ситуации, в частности, в Нью-Дели, где житель Арвинд Кумар караулил машину, а когда она приехала — сел в кабину грузовика и показывал водителю дорогу именно до своего и соседей дома. «Иногда вам нужно похитить водителя, в противном случае вы увидите, что ваши дети умирают от жажды во время этой убийственной жары».

Жара пришлась на выборы в Индии, во время которых партия действующего премьер-министра Нарендра Моди показала наихудший за 15 лет результат. В последний день голосования, 1 июня, лишь в одном северном штате Уттар-Прадеш из-за жары погибли свыше 30 сотрудников избирательных участков и один избиратель.

Почему партия Моди показала на выборах наихудший результат за 15 лет
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Фото:Adnan Abidi / Reuters

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Индия вода жажда жара засуха
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