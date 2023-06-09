Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 16:23
Медведев заявил о «крови миллионов погибших» на руках лидеров США Политика, 20:57
Джокович оценил победу над первой ракеткой мира на «Ролан Гаррос» Спорт, 20:51
В США поймали гулявшего по Вашингтону медведя Общество, 20:41
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 20:30
Кадыров ответил «так называемому боевому товарищу» Пригожину Политика, 20:27
На вокзале Уфы загорелся склад с топливом Общество, 20:18
МВД Литвы сообщило о попросившем убежища летчике из России Политика, 20:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Врачи снова ввели в медицинскую кому получившего удар копытом вратаря ПСЖ Спорт, 20:15
Полис ОСАГО предложили убрать из перечня для регистрации машины в ГИБДД Авто, 19:53
Сальдо показал обломки ракеты Storm Shadow после обстрела детского лагеря Политика, 19:51
Забудьте пароли: зачем бизнесу универсальный ID для пользователей Тренды, 19:39
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 19:36
ЦСКА продлил контракт с футболистом сборной России Спорт, 19:34
Команда игорной зоны «Красная поляна» получила три награды Silver Mercury Пресс-релиз, 19:34
Общество ,  
0 

На вокзале Уфы загорелся склад с топливом

На вокзале Уфы загорелся склад горюче-смазочных материалов

На вокзале Уфы загорелся склад с топливом
Video

В районе железнодорожного вокзала в Уфе произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщает МЧС по Башкирии.

«Сегодня в 21:05 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о возгорании горюче смазочных материалов в одном из зданий склада по адресу ул. Малая Селикатная в Уфе», — говорится в сообщении ведомства.

Огонь охватил около 60 кубических метров горюче-смазочных материалов.

Пожару присвоен повышенный третий ранг, к его тушению привлечены пожарный поезд и пожарный катер. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным РБК Уфа, пожар произошел на подъездных путях предприятия и не имеет отношения к РЖД, однако к тушению привлечен пожарный поезд станции «Дема»

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
Аналитический сторителлинг: как использовать в программах обучения
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Теги
Уфа Башкирия пожары
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter