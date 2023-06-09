На вокзале Уфы загорелся склад с топливом

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В районе железнодорожного вокзала в Уфе произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщает МЧС по Башкирии.

«Сегодня в 21:05 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о возгорании горюче смазочных материалов в одном из зданий склада по адресу ул. Малая Селикатная в Уфе», — говорится в сообщении ведомства.

Огонь охватил около 60 кубических метров горюче-смазочных материалов.

Пожару присвоен повышенный третий ранг, к его тушению привлечены пожарный поезд и пожарный катер. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным РБК Уфа, пожар произошел на подъездных путях предприятия и не имеет отношения к РЖД, однако к тушению привлечен пожарный поезд станции «Дема»

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