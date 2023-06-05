Глава Залесовского округа Алтайского края Пластеев: на подстанции в Смазнево начался пожар

В Алтайском крае произошел пожар на электроподстанции

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На электроподстанции в населенном пункте Смазнево в Алтайском крае произошел пожар, сообщил глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев.

«Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв», — написал он в телеграм-канале.

Электричества «придется ждать не меньше 2-3 часов», добавил он, ссылаясь на оценку ситуации от начальника Заринских РЭС Романа Вальдмана.

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