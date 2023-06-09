Ученые выявили аминокислоту, которая может продлить жизнь

Группа ученых обнаружила связь между дополнительным приемом аминокислоты таурина с продолжительностью жизни и состоянием здоровья у подопытных мышей и макак. Исследования также говорят о положительном влиянии вещества на людей

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С возрастом у людей и животных снижается способность к синтезу аминокислоты таурина, а добавление этого вещества в пищу может быть связано с увеличением продолжительности жизни и снижением шансов пострадать от связанных с ее дефицитом заболеваний, по крайнем мере, у подопытных мышей, червей и обезьян. Результаты исследования ученых из разных стран под руководством Виджая Ядава из Колумбийского университета в Нью-Йорке, которые выявили эту связь, были опубликованы в журнале Science.

Таурин (2-аминоэтансульфоновая кислота) — важный компонент тканей животных и людей (около 0,1% массы тела человека) и практически отсутствует в растениях. И животные, и люди способны синтезировать это вещество, но с возрастом эта способность снижается: его уровень падает примерно на 80% в течение жизни человека, говорится в исследовании.

Авторы исследования также отмечают понижение уровня таурина у людей с ожирением и диабетом и его повышение при физических нагрузках. Также ученые видят связь дополнительного приема таурина с улучшением здоровья в целом: например, есть исследования, которые показали положительный эффект дополнительного приема таурина при метаболических и воспалительных заболеваниях у людей.

Эксперименты, которые провели исследователи, показали, что дополнительные дозы таурина увеличили медианную продолжительность жизни на 10–23% у червей-нематод, на 10–12% у мышей. У грызунов добавление таурина также привело к росту показателей силы, улучшению координации и памяти и к ослаблению многочисленных признаков старения, включая такие маркеры, как клеточное старение, повреждение митохондрий, повреждение ДНК и хроническое воспаление. У макак-резусов среднего возраста прием таурина в течение шести месяцев привел к положительному влиянию на здоровье костей и метаболические фенотипы (особенность потреблять и расходовать энергию) и иммунитет.

Исследования, которые проводили ранее с участием людей, также показали, что дополнительный таурин оказывает положительное воздействие, утверждает возглавлявший исследовательскую группу Виджай Ядав The Wall Street Journal. Однако он отметил, что не рекомендует людям принимать таурин для борьбы со старением, пока клинические испытания не подтвердят его безопасность и эффективность. Существующие исследования пока не объяснили механизм воздействия таурина, и в этой области предстоит провести дополнительные исследования, говорится в публикации Science.

По словам Ядава, группа ученых под его руководством организует рандомизированное исследование с участием людей из разных стран, чтобы изучить эффекты от дополнительного приема таурина. «Это молекула, которая, возможно, поможет людям жить здоровее и дольше», — считает он.