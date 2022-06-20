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Общество ,  
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ФСПП получила возможность открывать дела против должников автоматически

С 20 июня вступил в силу закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) возбуждать и прекращать исполнительное производство против должников автоматически, без участия приставов.

Помимо этого, в автоматическом режиме службе разрешено взыскивать с должников исполнительский сбор и устанавливать (или отменять) наложенные на должника ограничения, это касается и ареста имущества. Также это касается предоставления на основе судебного или иного законного акта отсрочки (либо рассрочки) исполнения требований исполнительного документа, обращения и отмены взыскания на доходы должника и рассмотрения поданных через «Госуслуги» заявлений и ходатайств участников исполнительного производства.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Основанием для автоматического открытия дела может стать наличие в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации о неуплате в установленный срок штрафов за нарушение закона. Автоматически производство закроют, если из ГИС ГМП поступит информация об уплате долга и если ФСПП подтвердит достаточность уплаты. Такие решения приставы будут принимать в форме постановлений с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также приставы получили возможность автоматически запрашивать информацию о должниках и взыскателях (например, данные паспортов, ИНН, СНИЛС, информацию об их имущественном положении) с использованием ГИС, а у операторов связи — номера телефонов участников производства для их уведомления.

Теги
ФСПП судебные приставы Долги

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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