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Обвиняемого в убийстве полковника МВД приговорили к 16 годам

Обвиняемого в убийстве замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева приговорили к 16 годам
Мужчина был знаком с дочерью полковника МВД, от которой узнал, что ее отец хранит крупную сумму денег. Он украл более 8 млн руб., но затем его уличили. Мужчина не захотел возвращать деньги и, выждав хозяина дома во дворе, убил его
Сергей Егоров (справа)
Сергей Егоров (справа) (Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС)

Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии строгого режима Сергея Егорова, признав его виновным в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Алексея Новосельцева, сообщается в Telegram столичных судов.

Суд признал Егорова виновным в преднамеренном убийстве, а также краже в особо крупных размерах. Помимо срока в колонии ему назначено ограничение свободы на срок 1,5 года, также мужчину обязали выплатить дочери погибшего 2 млн руб. морального вреда и компенсации расходов на погребение.

Тело бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Новосельцева нашли с колото-резаными ранами 26 октября 2021 года в бане на даче в Новой Москве.

Как сообщили в суде, Егоров узнал от дочери Новосельцева, что ее отец хранит в доме крупную сумму денег. Приходя в гости, мужчина на протяжении нескольких месяцев крал деньги. Общая сумма украденного составила более 8 млн руб.

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Впоследствии Егорова уличили, и дочь Новосельцева собиралась рассказать отцу о краже. Однако мужчина не захотел возвращать деньги и убил Новосельцева. Он выждал хозяина во дворе его дома, вооруженный топором и ножом.

Егоров признал вину в хищении денег, однако заявил, что совершил убийство не из корыстных побуждений, а для защиты собственной жизни.

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Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году занимал должность замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Он возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. После отставки, как сообщал «Московский комсомолец», Новосельцев руководил фондом «Православный мир» и негласно отвечал за службу безопасности Русской православной церкви.

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МВД убийство экономические преступления
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