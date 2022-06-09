Обвиняемого в убийстве полковника МВД приговорили к 16 годам
Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии строгого режима Сергея Егорова, признав его виновным в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Алексея Новосельцева, сообщается в Telegram столичных судов.
Суд признал Егорова виновным в преднамеренном убийстве, а также краже в особо крупных размерах. Помимо срока в колонии ему назначено ограничение свободы на срок 1,5 года, также мужчину обязали выплатить дочери погибшего 2 млн руб. морального вреда и компенсации расходов на погребение.
Тело бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Новосельцева нашли с колото-резаными ранами 26 октября 2021 года в бане на даче в Новой Москве.
Как сообщили в суде, Егоров узнал от дочери Новосельцева, что ее отец хранит в доме крупную сумму денег. Приходя в гости, мужчина на протяжении нескольких месяцев крал деньги. Общая сумма украденного составила более 8 млн руб.
Впоследствии Егорова уличили, и дочь Новосельцева собиралась рассказать отцу о краже. Однако мужчина не захотел возвращать деньги и убил Новосельцева. Он выждал хозяина во дворе его дома, вооруженный топором и ножом.
Егоров признал вину в хищении денег, однако заявил, что совершил убийство не из корыстных побуждений, а для защиты собственной жизни.
Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году занимал должность замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Он возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. После отставки, как сообщал «Московский комсомолец», Новосельцев руководил фондом «Православный мир» и негласно отвечал за службу безопасности Русской православной церкви.