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В Китае пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

Пассажирский самолет Tibet Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Чунцин на юго-западе Китая и загорелся, сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел во время взлета; самолет Airbus SE A319 направлялся в Ньингчи на юго-востоке Тибетского автономного района. В этот момент на борту лайнера находились 113 пассажиров и девять членов экипажа.

Как передает агентство со ссылкой на заявление авиакомпании, всех эвакуировали; некоторые получили травмы. Позднее в аэропорту уточнили, что пострадали 40 человек, их госпитализировали.

При крушении Boeing в Китае погибли все 132 находившихся на борту
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Фото:Lu Boan / XinHua / Global Look Press

О причинах произошедшего не сообщается.

21 марта потерпел крушение лайнер авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу. Во время резкого снижения борта диспетчеры попытались связаться с экипажем, однако не получили ответа. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа; по данным властей, все погибли.

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Теги
Китай самолет взлетно-посадочная полоса
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