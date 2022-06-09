В России предложили ввести наказания за плохую учебу студентов-целевиков
Минобрнауки предложило ввести санкции за неуспеваемость для студентов, обучающихся по целевой программе, то есть когда образование оплачивает потенциальный работодатель. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов.
В документе говорится, что в договоре о целевом обучении могут быть установлены требования к успеваемости студента. Они будут касаться дисциплин, модулей, практик, входящих в процесс обучения. По результатам не менее двух аттестаций заказчик (потенциальный работодатель) может принять решение о неуспеваемости студента.
В этом случае будут предусмотрены два наказания: заказчик может расторгнуть договор или сократить меры материальной поддержки студента. При первом варианте в договор также будет внесен пункт, согласно которому работодатель-заказчик будет обязан сначала помочь студенту повысить свою успеваемость, в том числе оплатив дополнительное обучение. Если же договор все равно окажется расторгнут, студент должен будет возместить стоимость обучения.
Планируется, что постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 января 2029 года.
Внести изменения в законодательство, которые предусматривали бы возможность установления в договоре о целевом образовании критериев обучения студента, поручил президент Владимир Путин 7 октября 2021 года. Ответственным за исполнение был назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения — 1 марта 2022 года.
Тогда же Генпрокуратуре было поручено провести проверку регионов на выполнение условий договоров о целевом обучении.
До этого, в марте 2020 года, президент рекомендовал расширить практику направления студентов на целевое обучение.