Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

«Фонтанка» утверждает, что это связано с уголовным делом об обналичивании денег. Сам бизнесмен говорит, что никакими махинациями не занимался

Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»

Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге.

«Да, пришли с обысками. Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями», — сообщил РБК Сушинский.

Издание «Фонтанка», в свою очередь, утверждает, что сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски по 30 адресам. По его данным, полицейские подозревают, что несколько бизнесменов при продаже дорогих машин через автосалон проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавали обнальщикам.

По данным «Фонтанки», в рамках уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) в здание главного следственного управления доставляются предприниматели и сотрудники подставных фирм.