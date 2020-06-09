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Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

«Фонтанка» утверждает, что это связано с уголовным делом об обналичивании денег. Сам бизнесмен говорит, что никакими махинациями не занимался
Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»
Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»

Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге.

«Да, пришли с обысками. Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями», — сообщил РБК Сушинский.

В Российской венчурной компании сообщили детали обыска в ее офисе
Бизнес
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Издание «Фонтанка», в свою очередь, утверждает, что сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски по 30 адресам. По его данным, полицейские подозревают, что несколько бизнесменов при продаже дорогих машин через автосалон проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавали обнальщикам.

По данным «Фонтанки», в рамках уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) в здание главного следственного управления доставляются предприниматели и сотрудники подставных фирм.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В группу компаний «Авангард» входят официальные дилеры Mercedes Benz, Hyundai, Geely, компании по выкупу и продаже автомобилей различных марок, страхованию машин, а также тюнингу.

Максим Сушинский с 1999 по 2010 год выступал за сборную России по хоккею. В 2008-м он стал чемпионом мира. В 2004 году Сушинский, которого болельщики прозвали Су-33, становился чемпионом России в составе омского «Авангарда».

Авторы: Артем Афонский, Артем Филипенок
Теги: обыски, автосалон, Максим Сушинский, Санкт-Петербург
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