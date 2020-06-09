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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили более 8,5 тыс. заболевших коронавирусом

Выздоровевших впервые за несколько дней оказалось больше чем заболевших. Более 100 новых случаев заражения зафиксировали в 19 регионах
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние сутки в России были выявлены 8595 случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба, общее число заболевших с начала пандемии достигло 485 223.

Количество инфицированных за сутки оказалось минимальным со 2 июня, когда заболели 8536 человек. 12-й день подряд ежедневно в стране выявляют более 8,5 тыс. случаев заражения.

Выздоровели за сутки 11709 человек. Впервые за несколько дней число выздоровевших превысило количество заболевших.

На Москву во вторник пришлось менее 20% новых случаев заражения. За сутки в столице выявили 1572 инфицированных, что стало минимальным показателем с 16 апреля. Тогда в городе обнаружили 1370 новых зараженных, а все последующие дни ниже 1800 этот показатель не опускался.

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Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

В Московской области за сутки заболели 739 человек. Это минимальный показатель с 3 июня, когда были выявлены 736 случаев заражения. Менее 700 заболевших в Подмосковье последний раз фиксировали 30 апреля.

Более 100 заболевших за последние сутки были выявлены в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 318
  • Нижегородская обл. — 292
  • Свердловская обл. — 242
  • Воронежская обл. — 220
  • Иркутская обл. — 206
  • Ростовская обл. — 187
  • Красноярский край — 157
  • Ханты-Мансийский АО — 149
  • Челябинская обл. — 143
  • Смоленская обл. — 143
  • Пензенская обл. — 138
  • Орловская обл. — 125
  • Саратовская обл. — 115
  • Тульская обл. — 109
  • Ивановская обл. — 108
  • Дагестан — 107
  • Новосибирская обл. — 104

В Севастополе и Ненецком автономном округе за сутки не было выявлено ни одного случая заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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