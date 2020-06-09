В России за сутки выявили более 8,5 тыс. заболевших коронавирусом

Выздоровевших впервые за несколько дней оказалось больше чем заболевших. Более 100 новых случаев заражения зафиксировали в 19 регионах

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние сутки в России были выявлены 8595 случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба, общее число заболевших с начала пандемии достигло 485 223.

Количество инфицированных за сутки оказалось минимальным со 2 июня, когда заболели 8536 человек. 12-й день подряд ежедневно в стране выявляют более 8,5 тыс. случаев заражения.

Выздоровели за сутки 11709 человек. Впервые за несколько дней число выздоровевших превысило количество заболевших.

На Москву во вторник пришлось менее 20% новых случаев заражения. За сутки в столице выявили 1572 инфицированных, что стало минимальным показателем с 16 апреля. Тогда в городе обнаружили 1370 новых зараженных, а все последующие дни ниже 1800 этот показатель не опускался.