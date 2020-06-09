В Ираке самолет ВВС США врезался в стену при посадке

Самолет C-130 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, пострадали четыре человека. Военные не связывают инцидент с «действиями противника»

Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену. Об этом в Twitter написал Майлс Кэггинс — официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит коалиция во главе с США в Ираке и Сирии.

Инцидент произошел на авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке. В заявлении, которое опубликовал Кэггинс, говорится, что результате аварии произошло небольшое возгорание. Спустя четыре минуты на место прибыла пожарно-спасательная команда и огонь был потушен.

По словам Кэггинса, пострадали четыре человека, их травмы не опасны для жизни. Раненых госпитализировали. Он подчеркнул, что авария не связана с действиями противника.

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