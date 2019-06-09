В Москве загорелась кровля двухэтажного дома на площади 250 кв. м

В Москве загорелась кровля двухэтажного дома на площади 250 кв. м

В Москве, в здании по адресу: ул. Краснобогатырская, дом 2, строение 49, произошел пожар, сообщили РБК в столичном главке МЧС. По предварительной информации, в двухэтажном административном здании загорелся обрешетник кровли. Площадь пожара составила около 250 кв. м.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 13:06, в 13:45 возгорание ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе главка.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», по этому адресу находится магазин «Мясо птицы».

7 июня произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и молот». По информации МЧС, загорелись бытовки и частично металлический ангар.