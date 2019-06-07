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China Mobile $80 (+77,03%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Общество ,  
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В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»

В Москве на улице Волочавского, дом 12 загорелись бытовки и частично металлический амбар, сообщается на сайте МЧС. По этом адресу располагаются территории бывшего завода «Серп и Молот».

Пожар охватил площадь 600 кв. м. Как уточняет МЧС, к 12:37 его удалось локализировать. «В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве. По утверждению «Москва 24», горел сервис по разбору автомобилей.

В Лефортовском районе 6 июня загорелась кровля здания. Пожар охватил площадь в 200 кв. м. О пострадавших не сообщалось. В этом здании находится центр обработки данных. В результате произошли сбои в работе почтового сервиса Mail.ru и платежной системы Qiwi.
 

Теги: Москва, Пожар, новости РБК
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