В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»

В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»

В Москве на улице Волочавского, дом 12 загорелись бытовки и частично металлический амбар, сообщается на сайте МЧС. По этом адресу располагаются территории бывшего завода «Серп и Молот».

Пожар охватил площадь 600 кв. м. Как уточняет МЧС, к 12:37 его удалось локализировать. «В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве. По утверждению «Москва 24», горел сервис по разбору автомобилей.

В Лефортовском районе 6 июня загорелась кровля здания. Пожар охватил площадь в 200 кв. м. О пострадавших не сообщалось. В этом здании находится центр обработки данных. В результате произошли сбои в работе почтового сервиса Mail.ru и платежной системы Qiwi.

