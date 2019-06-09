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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково
На лайнере «Уральских авиалиний» Airbus A320-214, следовавшем из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, сработал датчик неисправности. Капитан воздушного судна сразу же решил вернуться в Пулково
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Капитан воздушного судна принял решение о возврате в целях безопасности полетов после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем», — заявили в аэропорту.

Издание «E1» сообщает о том, что самолет экстренно совершил посадку, ссылаясь на слова одного из пассажиров лайнера. «Сразу был свист, через полчаса сказали, что шасси не закрылись. Встречали пожарные машины, скорая. Приземление было мягкое, несмотря на поломку», — рассказала пассажирка Елена.

В пресс-службе компании подтвердили, что причиной произошедшего стал сигнал о неисправности. «Рейс U6226, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета Пулково по технической причине. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из гидросистем», — заявили в «Уральских авиалиниях». Авиаперевозчик сообщил, что посадка произошла благополучно в 21:52. Пассажирам пообещали предоставить резервный борт.

6 июня в московском аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский самолет Airbus A320 также принадлежавший «Уральским авиалиниям». Он вылетел из Москвы в Бордо, однако вернулся из-за технической неисправности. В «Уральских авиалиниях» рассказали, что пассажирам предоставят резервный самолет.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Пулково, «Уральские авиалинии»
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