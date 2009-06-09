В Атлантике обнаружены тела еще 4 погибших A330

В районе падения пассажирского лайнера A330 авиакомпании Air France в Атлантическом океане обнаружены тела еще четверых погибших. Об этом сообщили представители бразильских ВМС, передает Associated Press.

Таким образом, количество погибших, найденных на месте падения самолета, увеличилось до 28. Всего на борту аэробуса находились 228 человек.

Напомним, 1 июня 2009г. самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, выполнявший рейс 447 из Рио-де-Жанейро в Париж, исчез с экранов радаров около берегов Бразилии. Самолет попал в зону турбулентности, стал посылать многочисленные сигналы о неисправностях.

В аэропорту до последнего момента надеялись, что у самолета просто вышли из строя средства связи. Однако после того как в назначенное время самолет не приземлился в аэропорту, авиакомпания официально объявила о пропаже своего лайнера. Обломки самолета были обнаружены лишь спустя несколько дней.