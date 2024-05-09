Из музея в Англии похитили золотые украшения бронзового века

Из музея в Англии похитили золотые гривну и браслет бронзового века

Золотые украшения — гривна и браслет — были изготовлены в 1300–1100 годах до нашей эры, музей назвал их самыми ценными экспонатами

Из музея Эли (Ely Museum) в английском графстве Кембриджшир похитили золотые украшения, изготовленные в бронзовом веке, сообщает Sky News.

Кража произошла во вторник, 7 мая. Воры украли браслет и торк, кельтскую разновидность гривны (шейного украшения). Последняя стоимостью £220 тыс. ($275 тыс.) была приобретена в 2017 году на гранты и пожертвования, на сайте музея она названа самым ценным экспонатом.

Гривна изготовлена из 730 г почти чистого золота. Считается, что ее сделали в 1300–1100 годах до нашей эры. Торк был найден в Восточном Кембриджшире в 2015 году. Браслет нашли за несколько лет до этого.

В руководстве музея заявили, что «опустошены» из-за утраты уникальных экспонатов. В среду, 8 мая, музей не работал.

Полиция Кембриджшира заявила, что разыскивает двух подозреваемых, которые передвигались на электронных скутерах.

В прошлом августе из Британского музея похитили коллекцию исторических драгоценностей возрастом более 3,5 тыс. лет, в том числе и самоцветы из полудрагоценных камней, относящиеся к периоду от XV века до н. э. до XIX века н. э. Под подозрение попал сотрудник, его уволили.