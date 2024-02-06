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Из МГУ украли картину художника Лагорио «Бурное море»

С геофака МГУ неизвестный украл картину художника Лагорио «Бурное море»
Картину ученика Айвазовского в советские годы передала в МГУ Третьяковка, она висела в одном из кабинетов на геофаке. Сотрудники университета обнаружили ее исчезновение
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Неизвестный украл картину художника Льва Лагорио «Бурное море», висевшую в главном здании университета, на геологическом факультете. Об этом сообщают телеграм-канал Mah и ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Mah пишет, что в МГУ картина попала в качестве подарка от Третьяковки в 1950-х годах, ее повесили на одной из кафедр геологического факультета. Помимо пропажи полотна в МГУ обнаружили исчезновение роутеров, которые хранились в подвале.

«В полицию с заявлением обратилась ведущий инженер геологического факультета МГУ и сообщила о том, что обнаружила пропажу картины «Бурное море» художника Льва Лагорио, которая висела на стене в одном из кабинетов факультета», — рассказал собеседник ТАСС.

Лев Лагорио родился в 1826 году в Феодосии и умер в 1905 году в Петербурге. Он был одним из учеников Айвазовского, маринистом. С 1864 года путешествовал по России, Украине, Крыму, Кавказу, в 1885-м посетил Константинополь. В 1885–1892 годах по заказу Александра III написал серию батальных картин на сюжеты русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

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