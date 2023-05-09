Как число въезжающих из стран Балтии в Россию снова растет. Инфографика

В январе—марте 2023 года число въездов граждан ЕС в Россию увеличилось на 11,8% по сравнению с прошлым годом. В этом году европейцы в Россию уже совершили 113,9 тыс. поездок (в прошлом — 101,9 тыс.). Чаще всего въезжали граждане Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши.

Граждане Финляндии въехали 23,6 тыс. раз, Эстонии — 20,7 тыс. раз. Эти показатели выросли в 3,2 и 2 раза соответственно. Граждане Польши увеличили число поездок в Россию год к году на 69%, граждане Литвы — на 42,5%, а жители Латвии — на 31,7%.