Air France решила не пускать на борт пассажиров с повышенной температурой

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С 11 мая сотрудники аэропортов будут проверять температуру у пассажиров самолетов авиакомпании AirFrance. Об этом сообщается на сайте компании.

На борт будут пускать тех, у кого температура тела не превышает 38 градусов. Людям с лихорадкой могут запретить посадку, в их билеты внесут изменения о более поздней дате вылета, не потребовав дополнительных сборов. Измерять температуру будут бесконтактными инфракрасными термометрами.

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