Главу одной из крупнейших букмекерских контор обвинили в хищении ₽90 млн

Руководителя букмекерской компании, работающей под брендом «Мелбет», Игоря Ляпустина обвинили в хищении 90 млн руб. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий

Игорь Ляпустин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Во вторник, 9 апреля, прокуратура предъявила генеральному директору ООО «Мелофон» Игорю Ляпустину обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Цаплин. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

«Игорю Ляпустину предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества 90 млн руб.», — сообщил Цаплин.

На заседании Тверского районного суда Москвы, которое прошло 4 апреля, Ляпустину была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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Ранее адвокат Цаплин заявлял РБК, что в событиях, послуживших основанием для обращения потерпевшего в следственные органы, состав преступления отсутствует. «В дальнейшем на все вопросы следствия защитой будут представлены исчерпывающие и своевременные ответы, подтверждающие невиновность Игоря Витальевича [Ляпустина]», — заявил адвокат.

Игорь Ляпустин — генеральный директор компании «Мелофон». Основной вид ее деятельности — организация и проведение азартных игр и заключение пари. Компания владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками — Melbet mel mel bet, Toto melbet, Voltbet, «Азарт в твоем сердце».

В 2023 году этот букмекер занимал девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, составленном аналитической группой «РБК Исследования рынков». Тогда же чистая прибыль ООО «Мелофон» составляла 3,9 млрд руб.

Помимо этого, Ляпустин является руководителем ООО «Твоя ставка». Компания занимается деятельностью по заключению пари с 2022 года, ей принадлежит тотализатор «Мелбет», который является титульным партнером ФНЛ (Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона).

На заседании Тверского суда, прошедшем 4 апреля, представитель прокуратуры сообщил, что компанию «Мелофон» в 2012 году основал дальневосточный бизнесмен Александр Градуленко, которому принадлежало 90% акций. В 2013 году он был судим за незаконную организацию и проведение азартных игр (п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК), его приговорили к двум с половиной годам заключения, но он оставался гендиректором компании.

В 2016 году Градуленко назначил на пост гендиректора Ляпустина, после чего оставил половину акций у себя, а половину передал компании «Мелофон». Когда Градуленко обратился за получением дивидендов на сумму 90 млн руб., Ляпустин ему якобы ответил, что денег нет. Градуленко несколько раз пытался получить свою долю, после чего обратился в полицию.