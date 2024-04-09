В СИЗО Белгорода совершил суицид помогавший украинским беженцам волонтер

Волонтер полгода находился в СИЗО по обвинению в незаконном хранении оружия. Он помогал украинским беженцам добраться из Белгорода к единственному работающему на границе КПП

Александр Демиденко (Фото: Александр Демиденко / VK)

В СИЗО № 3 Белгорода совершил суицид волонтер Александр Демиденко, сообщает местный портал «Бел.ру» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Демиденко оказывал помощь украинским беженцам. Как пишет Би-би-си, он помогал им добраться из Белгорода до единственного работающего на границе КПП Колотиловка (с Сумской областью Украины), некоторым он разрешал переночевать у себя дома.

Его задержали в октябре прошлого года. Как пишет местный портал Fonar.tv, Демиденко обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ. 3 ноября на сайте Шебекинского районного суда появилась публикация об аресте мужчины, который нашел взрывчатые устройства и хранил их у себя дома, так как не успел сдать их в полицию. По данным портала, в тексте шла речь о Демиденко. Би-би-си пишет, что у него нашли гранату. По ч. 1 ст. 222.1 УК, указанной судом, наказание может составлять до восьми лет лишения свободы.

Волонтер умер 5 апреля. В УФСИН сообщили, что медики провели реанимационные мероприятия, но безуспешно, признаков насильственной смерти они не обнаружили. По факту смерти служба проводит проверку.

РБК направил запрос в УФСИН по Белгородской области и региональное управление СК.

В феврале в Белгороде задержали еще одного волонтера, который помогал украинским беженцам, — Надин Гейслер (Надежда Россинская). Она была организатором движения «Армия красоток», которое передавало гуманитарную помощь жителям подконтрольной России части Харьковской области и помогало беженцам покинуть зону боевых действий. Весной прошлого года она уезжала в Грузию, опасаясь ареста.

Адвокат Гейслер Евгений Соколов сообщал РБК, что, по словам волонтера, ее задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК; до семи лет лишения свободы) из-за якобы призывов к донатам на поддержку Вооруженных сил Украины.

Сотрудники ФСБ задержали девушку в поезде, когда она решила вернуться в Россию. 2 февраля ее арестовали на два месяца, в конце марта срок ареста был продлен до 31 мая. Девушка отрицает свою вину.