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Шнуров дал совет о репутации нашедшим «фейки» в песне о Беглове экспертам

Шнуров отреагировал на выводы экспертизы по заказу МВД его песни о Беглове

Певец Сергей Шнуров ответил на выводы сделанной в СПбГУ экспертизы его песни «Покаянная» о губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове, которые сочли трек влияющим на репутацию чиновника.

«С заключением уважаемых экспертов полностью солидарен. В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал ее наличие. Невозможно испортить то, чего нет», — сказал Шнур РБК.

СПбГУ провел экспертизу по заказу Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области в марте этого года. Специалисты должны были проверить, содержит ли песня признаки намеренного распространения фейков, которые могут повлиять на репутацию, честь и достоинство лица, а также есть ли в записи признаки донесения до аудитории фейков под видом достоверной информации.

Согласно выводам экспертов:

  • Шнуров намеренно распространяет фейк (поскольку в треке есть строчка «мне эту песню просто очень нужно спеть»);
  • вся композиция носит саркастический характер, что выражается в переносе певцом ответственности на себя — «сам засрал весь город, виноватый» — и демонстрации чрезмерного восхищения губернатором — «песнь о губернаторе-кумире», «он хозяин самому ему»;
  • негативные образы в песне подаются не как факты, а показывают отрицательное отношение Шнурова к ситуации в Петербурге и действиям губернатора;
  • негативное «одностороннее предъявление информации, несомненно, может повлиять на отношение публики к губернатору Петербурга», его репутацию, честь и достоинство.

Признаков донесения фейковой информации до аудитории под видом достоверной в песне нет, считают эксперты.

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Теги
Сергей Шнуров Александр Беглов Санкт-Петербург МВД
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