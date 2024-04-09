В песне Шнура о губернаторе Петербурга нашли «фейки»

«Ленинград» выпустил несколько песен о главе Петербурга, где задавался вопросом: «А где бегловская лопата — где и что она гребет?» Эксперты по просьбе МВД проверили композицию и нашли фейки, но не под видом достоверных сведений

Сергей Шнуров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

СПбГУ провел экспертизу песни лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «Покаянная» по заказу Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. Результаты опубликованы в архиве открытого доступа вуза, обратил внимание «Коммерсантъ». Заключение датировано 15 марта 2024 года.

Специалистам поручили проверить, содержит ли песня признаки намеренного распространения фейков, которые могут повлиять на репутацию, честь и достоинство лица, а также есть ли в записи признаки донесения до аудитории фейков под видом достоверной информации.

«Покаянная» вышла в начале 2022 года. Песня стала ответом на критику другой песни «Ленинграда» — «Пока так», в которой Шнуров пел о плохой уборке города, критикуя губернатора Александра Беглова. Там есть строчка: «А где бегловская лопата — где и что она гребет?» На песню «Пока так» отреагировали критикой некоторые чиновники мэрии и местные депутаты. В «Покаянной» лидер группы «берет на себя» вину за происходящее в городе и заверяет, что «теперь любит Беглова». «Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать: «Ребята, все, я пас?» Не дождутся», — отреагировал Беглов на «Покаянную».

Эксперты сочли, что Шнуров намеренно распространяет фейк, такой вывод они сделали благодаря строчке «мне эту песню просто очень нужно спеть». По их мнению, вся композиция носит саркастический характер, который выражается в переносе лидером «Ленинграда» ответственности на себя — «сам засрал весь город, виноватый» — и демонстрации чрезмерного восхищения губернатором — «песнь о губернаторе-кумире», «он хозяин самому ему».

Негативные образы в песне подаются не как факты, а показывают отрицательное отношение певца к ситуации в Санкт-Петербурге и действиям губернатора, сказано в выводах экспертов. По их мнению, на Беглова возлагается вина, и такое «одностороннее предъявление информации, несомненно, может повлиять на отношение публики к губернатору Петербурга», а также повлиять на репутацию, честь и достоинство. Специалисты подчеркнули, что в материалах действительно намеренно распространяются фейки, влияющие на репутацию Беглова, но признаков донесения фейковой информации до аудитории под видом достоверной нет.

РБК обратился за комментарием к представителю Сергея Шнурова.

МВД могло задумываться о заведении дела по статье о клевете (ст. 128.1 УК), предположил глава адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский. Он назвал неверными вопросы, заданные ведомством. По его мнению, специалисты не могли дать те ответы, которые ожидали услышать силовики.

Ключевым для возбуждения дел в подобных ситуациях является вопрос, была ли информация мнением или утверждением. Юрист указал, что в компетенцию лингвиста не входит задача выяснить намеренность распространения информации.

Эксперты были вынуждены признать, что в представленном выступлении признаки намеренного донесения недостоверной информации под видом достоверной отсутствуют и что все негативные оценки — всего лишь мнение автора, добавил Колосовский и отметил, что и предмета для иска о защите чести, достоинства и деловой репутации по ст. 152 ГК также нет.

Как пишет «Коммерсантъ», лингвистические заключения в СПбГУ готовит Центр экспертиз университета, их время от времени используют в качестве доказательства обвинения или основания для заведения дела. Один из сотрудников вуза, связанный с центром, рассказал, что составление экспертиз — один из способов преподавателей получить дополнительный заработок, такие документы заказывают следственные и правоохранительные ведомства.