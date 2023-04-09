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Общество ,  
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Президент Грузии призвала переделать мемориал Второй мировой в Тбилиси

Президент Грузии: нужно переделать посвященный Второй мировой войне мемориал в Тбилиси
Зурабишвили призвала переделать посвященный Второй мировой войне мемориал в Тбилиси так, чтобы он включал все боевые действия, в которых принимала участие страна, и отражал все «достойные страницы» ее истории
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила перестроить мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, в тбилисском парке Ваке таким образом, чтобы в нем были отражены все боевые действия, в которых участвовала Грузия, передает Georgian News Agency.

«Все должно быть переделано так, чтобы вместе со Второй мировой войной были объединены все наши сражения и все те люди, которые боролись за независимость этой страны», — заявила она.

Глава государства отметила, что появление такого мемориала позволит показать молодому поколению и гостям Грузии, каковы были «достойные страницы» истории страны.

Парк Ваке начали строить в 1945 году, в советское время он назывался парком Победы, там расположены монумент Победы и Могила неизвестного солдата. В парке проходят мероприятия, связанные с празднованием 9 Мая. Сейчас в Ваке ведутся работы по реконструкции.

Свое заявление Зурабишвили сделала в День национального единства, который был установлен в память о событиях 9 апреля 1989 года. К этому дню в стране уже несколько дней шли протесты, одним из требований был выход Грузии из состава СССР, отмечает Paper Kartuli.

Ночью 9 апреля власти приняли решение разогнать митингующих — на главном проспекте Тбилиси, Руставели, их собралось примерно 10 тыс. Около 1 тыс. силовиков применили против них дубинки, саперные лопатки и отравляющий газ, на улице были БТР. Эта ночь позднее получила название «ночь саперных лопаток». Во время этих событий погиб 21 человек, несколько сотен пострадали — в их числе были не только протестующие, но и военные.

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