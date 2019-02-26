По Москве провезли ракетный комплекс «Ярс»

Механизированная колонна с ракетными комплексами отправилась в подмосковное Алабино для подготовки к военному параду 9 Мая

Фото: @OldBoy_777 / Twitter

По Московской кольцевой автодороге (МКАД) провезли мобильный ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс». Колонна проехала по городу минувшей ночью, сообщили в Минобороны.

https://www.instagram.com/p/BuV0e2phSEa/

В пресс-службе столичной ГИБДД подтвердили РБК информацию о выезде комплекса на столичные улицы. «Это вчера было к параду Победы. Все было согласовано», — заявили в пресс-службе.

В Минобороны ранее сообщили, что механизированная колонна с ракетными комплексами выехала из пункта постоянного базирования в городе Тейково Ивановской области. Она отправилась в Алабино в Московской области, где будет проходить подготовка к военному параду 9 Мая на Красной площади. По данным ведомства, установки проехали в том числе по федеральной трассе М7 и по МКАД, общая протяженность маршрута составила 400 км.