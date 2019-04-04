Россияне назвали главные проблемы мест, где они живут

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,24 -0,06 EUR Бирж. 73,29 +0,13 Brent 69,14 -0,33% USD Нал. 65,81 64,34 EUR Нал. 73,91 72,36 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1234 +0,0033 BTC/USD Бирж. 5 274,70 +343,60 IMOEX 2 532,32 +0,18% RTSI 1 224,35 +0,67% DJIA 26 221,01 +0,16% Nasdaq 7 895,29 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $10 (+9,65%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,68%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Ford $10 (+9,65%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,68%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 03 апр, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 03 апр, 13:31
На западе Москвы произошел пожар в пристройке к магазину «Пятерочка» Общество, 00:06 Эксперты определили пути восстановления сотрудничества Британии и России Политика, 00:00 Россияне назвали главные проблемы мест, где они живут Экономика, 00:00 С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте Общество, 03 апр, 23:59 Смогут ли переводы по номеру телефона победить зарплатное рабство Финансы, 03 апр, 23:53 Порошенко устроил опрос в Telegram о дебатах с Зеленским на стадионе Политика, 03 апр, 23:45 Агент Лундгрена опроверг сообщения о планах актера встретиться с Путиным Общество, 03 апр, 23:43 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 03 апр, 23:34 ЦИК Украины назвала один участок причиной отсутствия результатов выборов Политика, 03 апр, 23:31 На Украине поменяли название хлеба из-за закона о декоммунизации Политика, 03 апр, 23:27 Власти Венесуэлы анонсировали модернизацию энергосистем из-за блэкаутов Политика, 03 апр, 23:24 В пресс-службе НТВ объяснили исчезновение журналиста Норкина из эфира Общество, 03 апр, 23:05 В Литве обвиняемого в шпионаже в пользу России приговорили к семи годам Политика, 03 апр, 22:57 Глава Wintershall заявил об отсутствии оснований для конфликта с «Альфой» Бизнес, 03 апр, 22:47
Экономика ,  
0 
Россияне назвали главные проблемы мест, где они живут
Основными проблемами городов, в которых они живут, россияне считают состояние дорог, отдаленность мест отдыха и плохую работу ЖКХ, следует из исследования Росстата
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Более 90% россиян нравится жить в своем городе или селе, однако почти 75% указали на наличие проблем, связанных с условиями проживания, показало комплексное исследование условий жизни россиян, проведенное Росстатом.

В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств. Опросы проводились с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России, исследование было представлено 31 марта. Респондентов просили ответить на вопрос «Существуют ли в вашем населенном пункте проблемы, связанные со следующими условиями...» и предлагалось выбрать ответ из 17 вариантов, сформированных специалистами Росстата.

Качество и безопасность дорог

  • Чаще всего (62,9% респондентов) россияне называли проблемой своего населенного пункта состояние дорог и безопасность дорожного движения. При этом жителей сельской местности ситуация с дорогами волнует немного больше, чем горожан, — 67,3% против 61,2.
  • Почти 74% россиян пользуются городским или пригородным общественным транспортом, а 28% водят автомобиль (сумма превышает 100%, поскольку часть людей пользуются и общественным транспортом, и личным автомобилем).

Экономика
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

  • 47,6% российских семей имеют в своем распоряжении легковой автомобиль, 50,8% не имеют личного транспорта.
  • По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия находится на 104-м месте в мире по смертности в ДТП (18 жертв на 100 тыс. населения). Меньше смертей на дорогах фиксируется, в частности, в Гондурасе, Киргизии, Аргентине, на Украине, в Албании, Мексике, Египте и т.д.

ЖКХ, удаленность инфраструктуры

  • На втором месте по распространенности городских (сельских) проблем — большая отдаленность мест отдыха и досуга: 38,4% россиян считают это проблемой места своего проживания. Больше других эта проблема волнует многодетных родителей (44,5%) и жителей сельской местности (почти 54%).
  • 37,2% респондентов назвали проблемой плохую организацию работы ЖКХ. Чаще всего жаловались на ЖКХ родители детей-инвалидов (39,4%) и работающие пенсионеры (39,8%).

Экономика
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

  • Загрязненность окружающей среды беспокоит 37% россиян. Причем городские жители называли экологию проблемой почти в два раза чаще, чем респонденты, проживающие в сельской местности, — 42,6 и 21,6%, соответственно.
  • Большая отдаленность спортивной инфраструктуры является проблемой для 34,5% респондентов. Особенно остро эта проблема стоит для сельской местности — 50% россиян, проживающих на селе, указывали территориальную недоступность объектов для занятий спортом и физкультурой проблемой.

Алкоголизм, наркотики и преступность

  • Алкоголизм назвали проблемой своего населенного пункта 32% ​россиян, распространенность наркотиков — 17,8%.
  • 19,4% российских жителей назвали проблемой вандализм.
  • Реже всего россияне указывали среди проблем высокий уровень преступности (нарушения общественного порядка) — только 8,3% респондентов. Почти 90% россиян сообщили, что чувствуют себя безопасно на улице в своем населенном пункте в темное время суток.

Проблема состояния дорог в России относится к вечным проблемам, полагает доцент кафедры госуправления РАНХиГС Александр Балобанов. Территориальная удаленность мест отдыха волнует прежде всего жителей небольших городов и поселков, потому что им приходится ездить по 20–30 км в более крупные города, где есть развлекательная инфраструктура, продолжил он.

«ЖКХ — это притча во языцех. Понятно, почему это особенно волнует родителей детей-инвалидов — ничего же нет, начиная с пандусов», — прокомментировал Балобанов результаты исследования Росстата. По его мнению, преступность «ушла с улиц» в другие секторы — предпринимательство и киберпространство, поэтому россияне реже указывали высокий уровень преступности проблемой своего места проживания.

Автор: Юлия Старостина
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Росстат, дороги, алкоголизм, ЖКХ
Материалы по теме
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Экономика
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter