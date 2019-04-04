Россияне назвали главные проблемы мест, где они живут

Основными проблемами городов, в которых они живут, россияне считают состояние дорог, отдаленность мест отдыха и плохую работу ЖКХ, следует из исследования Росстата

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Более 90% россиян нравится жить в своем городе или селе, однако почти 75% указали на наличие проблем, связанных с условиями проживания, показало комплексное исследование условий жизни россиян, проведенное Росстатом.

В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств. Опросы проводились с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России, исследование было представлено 31 марта. Респондентов просили ответить на вопрос «Существуют ли в вашем населенном пункте проблемы, связанные со следующими условиями...» и предлагалось выбрать ответ из 17 вариантов, сформированных специалистами Росстата.

Качество и безопасность дорог

Чаще всего (62,9% респондентов) россияне называли проблемой своего населенного пункта состояние дорог и безопасность дорожного движения. При этом жителей сельской местности ситуация с дорогами волнует немного больше, чем горожан, — 67,3% против 61,2.