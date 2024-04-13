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Эр-Рияд сократил ожидания по плану строительства города длиной 170 км

Bloomberg: Эр-Рияд сократил ожидания по плану строительства города длиной 170 км
Саудовские власти сократили ожидания по строительству города The Line длиной 170 км: планировалось, что к 2030-му там будут проживать 1,7 млн человек. Теперь ожидается, что на завершенных 2,4 км расселят менее 300 тыс. человек
Неом, Саудовская Аравия
Неом, Саудовская Аравия (Фото: Eric Vargiolu / imago-images.de / Global Look Press)

Саудовская Аравия сократила среднесрочные планы по освоению месторождения Neom в пустыне, крупнейшего проекта в рамках планов наследного принца Мухаммеда бен Салмана по диверсификации экономики, зависящей от нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и The Telegraph.

Речь идет о футуристичном линейном городе The Line, который, как ожидалось, будет 170 км в длину; в небоскребах к 2030 году планировалось расселить 1,5 млн человек. Теперь саудовские власти ожидают, что к этой отметке там будут проживать менее 300 тыс. человек, а завершено будет строительство 2,4 км проекта, рассказал собеседник агентства.

По словам источников Bloomberg, знакомых с вопросом, решение было принято из-за того, что суверенный фонд благосостояния королевства еще не утвердил бюджет Neom на 2024 год, что вызывает беспокойство на высоком уровне саудовского правительства из-за реализации программы Vision 2030 («Видение 2030»).

Как минимум один подрядчик начал увольнять часть работников, которых он нанимает на стройплощадке, говорится в документе, с которым ознакомился Bloomberg.

Представители Neom и Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (основной структуры, которая владеет проектом и финансирует его) отказались от комментариев агентству.

Эксперты, опрошенные The Telegraph, связывают решение отказаться от высоких ожиданий по проекту The Line с проблемами Эр-Рияда с привлечением иностранных инвесторов, а также зависимостью экономики страны от цен на нефть.

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман представил проект линейного города The Line в начале 2021 года. Согласно ему, на постройку мегаполиса потратят $100 млрд. В 2021 году ожидалось, что первые жители появятся в городе к 2024 году, но позже дату сдвинули на 2030 год.

The Line — один из элементов Neom, городской застройки площадью 26 500 кв. км, которая строится на северной оконечности Красного моря. Согласно Bloomberg, стоимость проекта — $1,5 трлн. Там собираются построить также промышленный город, порты и туристические объекты. Кроме того, в 2029 году на горном курорте Трояна (Trojena) планируется проведение зимних Азиатских игр.

По словам собеседников Bloomberg, знакомых с вопросом, работа над другими проектами в рамках Neom продолжается, в частности в этом году должна открыться еще одна разработка — туристического направления Синдала.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Саудовская Аравия «Видение Саудовской Аравии-2030»
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