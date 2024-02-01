Экономисты вывели связь между красотой и богатством

Передаваемые по наследству характеристики внешности могут способствовать увеличению доходов младшего поколения и тем самым закреплять «родовое» экономическое неравенство. О связи между красотой и доходами пишут западные экономисты

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Экономические эффекты косвенным образом могут передаваться по наследству: некоторые характеристики внешности родителей воспроизводятся в детях, и при этом они же могут обусловливать увеличение доходов детей в сравнении с другими семьями, у которых эти характеристики выражены в меньшей степени. К такому выводу пришли экономисты Дэниел Хамермеш из Техасского университета в Остине, США, и Анвэнь Чжан из Бизнес-школы Адама Смита в Глазго, Великобритания, в статье «Экономическое влияние наследственных физических черт: привлекательные родители — богатый ребенок?», опубликованной Национальным бюро экономических исследований (NBER) США в январе 2024 года. Хамермеш по состоянию на декабрь 2023 года входит в топ-200 ведущих авторов-экономистов, по данным исследовательского проекта RePEc.

На примере «человеческой красоты» исследователи описали «способ вычислить, как физическая черта, про которую известно, что она частично передается по наследству, способствует межпоколенческому неравенству». Авторы составили уравнение, которое выводит влияние физической черты в родителях на доход ребенка как декомпозицию собственно родительского дохода, обусловленного данной чертой, и влияния унаследованной ребенком характеристики на его доход. Даже если первое слагаемое равно нулю, то есть доход человека не связан с доходами его родителей, «унаследованная черта все равно дает ребенку экономическое преимущество», формулируют гипотезу Хамермеш и Чжан.

Из их расчетов на основе уравнений, моделирующих зависимости между переменными дохода и «красоты», следует, что если «красота» родителей на одно стандартное отклонение превышает средний показатель по выборке, то это сулит их детям дополнительный годовой доход в размере $2300 (исходя из зарплат на американском рынке труда в 2022 году).

Авторы осознают проблематичность определения «красоты» и ее критериев. Тем не менее они ссылаются на исследования, которые демонстрируют, что физическая привлекательность коррелирует с присутствием различных генов. «Сегодня мы знаем, что за утверждением «красота передается по наследству» стоят некоторые генетические основания», — указывают они. Восприятие красоты может быть скорректировано за счет сознательных манипуляций, в том числе отражающих существенные расходы (имеются в виду бьюти-процедуры, макияж и т.п.), признают экономисты, но полагают, что это влияние относительно незначительно.

Как ученые получили оценки красоты

Эмпирическую базу исследования составили четыре набора данных, включая два американских лонгитюдных (изучают одних и тех же людей через промежутки времени) исследования. Через эти наборы авторы оценивали гипотезу о передаваемости красоты по наследству. Так, в Исследовании раннего ухода за детьми и юношеского развития (SECCYD), начатом в 1991 году, изучались 1364 ребенка, родившиеся в десяти населенных пунктах США. В ходе 11 волн обследования с полугодовалого до 15-летнего возраста детей их развитие оценивалось по различным критериям и в том числе записывалось несколько видео с детьми и их матерями. Каждая видеозапись была отредактирована таким образом, чтобы можно было отдельно показать ребенка и мать. Затем студентам в двух университетах демонстрировались эти видеофрагменты и предлагалось оценить по шкале от 1 до 5, насколько «привлекателен/привлекательна (мил/мила) ребенок/подросток/мать». Авторы признают, что для полноты картины не хватает «рейтинга» внешности отцов, но исходят из того, что каждый ребенок получает половину генетического материала от матери и половину от отца.

Другое исследование, данные которого использовались, — китайское исследование семей от 2016 года, в котором содержалась информация о внешности замужних женщин и внешности их родителей на множестве 96 семей. В рамках обследования проводились очные интервью, по итогам которых интервьюер оценивал внешность каждого респондента по шкале от 1 до 7. Также авторы использовали данные из работы Хамермеша 2022 года (.pdf), для которой 16 студентов австралийского университета оценивали красоту миллиардеров списка Forbes по их фотографиям (конкретно были использованы оценки внешности для имеющихся пар миллиардеров, являющихся братьями/сестрами).

На основании этих данных Хамермеш и Чжан вычислили, что если красота родителей превышает средний показатель на одно стандартное отклонение, то красота детей будет на 0,44 стандартного отклонения выше среднего.

Стандартное отклонение — это мера разброса данных по выборке, рассчитывается как среднее квадратическое расстояние от каждого значения переменной до среднеарифметической величины всех значений ряда. Например, если есть оценки внешности для пяти человек по шкале от 1 до 7 [2, 2, 4, 5, 7], то среднее арифметическое — это 4, а стандартное отклонение — это корень из суммы квадратов расстояний от значений до среднего, деленной на количество значений, то есть в данном случае — примерно 1,9. Соответственно, показатель, превышающий среднее на одно стандартное отклонение, в этом примере был бы равен 5,9.

Эффект наследственной красоты на доходы

На втором этапе экономисты определяли собственно величину влияния унаследованной «красоты» на доходы. Необходимые для этого параметры «много раз оценивались в литературе, что позволяет получить вероятные диапазоны, в которых эти параметры пролегают, без какой-либо нужды производить новые оценки», заверяют авторы. Речь идет об оценках, с одной стороны, того, как внешность человека влияет на его доходы, с другой стороны — того, как доходы родителей влияют на доходы детей, когда они вырастут. Комбинируя их с полученными в работе оценками передаваемости «красоты» по наследству, Хамермеш и Чжан вывели, что если родители «красивее», чем среднее, на одно стандартное отклонение, то собственный доход их взрослого ребенка будет на 0,056 стандартного отклонения выше среднего.

Этот эффект «не выглядит большим», рассуждают исследователи. Однако в денежном выражении в сравнении со средним доходом всех работников в США в 2022 году он эквивалентен более $2300 в год. «По этим критериям полученная оценка подразумевает существенный эффект», — считают авторы.

«Различия в красоте — лишь одна из причин неравенства среди взрослых людей, которое проистекает из частично наследственных физических черт», — резюмируют экономисты. По их словам, биологи уже продемонстрировали, что рост людей связан с определенными генами, а экономисты посвятили много работ связи доходов и зарплат с ростом (по их данным, более высокие люди зарабатывают больше). Аналогично ученые выявили ряд генов, частично ответственных за лишний вес во взрослом возрасте, и при этом исследования подтверждают, что тучные работники зарабатывают меньше их более худощавых коллег, напоминают Хамермеш и Чжан, констатируя, что роль передающихся генетически физических черт в доходном неравенстве — это перспективная область дальнейших исследований.