Ученые рассказали, как могут навсегда исчезнуть сыры камамбер и бри

Замена плесени в сырах камамбер и бри может сделать их неаппетитными, считают ученые в США. Ранее во Франции предупредили о значительном сокращении числа штаммов плесневых грибов, необходимых для производства сыров

Фото: David Silverman / Getty Images

Замена штамма плесени в камамбере и бри может иметь непредсказуемый результат, а сами сыры сделать неаппетитными, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на ученых Университета Тафтса (Массачусетс, США).

И камамбер, и бри производят с помощью одного и того же штамма плесени — Penicillium camemberti. Он, в частности, придает сырам белую корочку. «Эти плесневые грибы, по сути, вызывают то, что мы называем «вкусной гнилью», — приводит издание слова профессора биологического факультета Университета Тафтса Бенджамина Вулфа. — И при этом они добавляют тот самый сернистый привкус».

В январе Национальном центре научных исследований Франции сообщили о значительном сокращении числа штаммов плесневых грибов, необходимых для производства этих сортов сыра. По словам микробиолога Жанны Ропарс, отсутствие генетического разнообразия Penicillium camemberti делает штамм уязвимым для патогенов и других изменений окружающей среды, что в конечном счете может его уничтожить. Французские ученые в связи с этим призвали готовиться к изменениям привычного вкуса камамбера и бри, так как их будут производить с помощью других штаммов плесени.

Замена штамма плесени может иметь непредсказуемый эффект и сделать сыры неаппетитными, считает Вулф. «Вы же не хотите, чтобы у сыра был вкус заплесневелого подвала», — приводит его слова WP.

В Университете Тафтса проводят эксперименты по одомашниванию некоторых диких штаммов плесени для дальнейшего использования в камамбере и бри, пишет WP. Цель этих работ состоит в том, чтобы избежать появления в сыре нежелательных токсинов без генетической модификации грибов.

Вместе с тем ученые пришли к выводу, что исчезновение Penicillium camemberti произойдет не в ближайшее время, а к этому моменту промышленные инновации позволят и дальше производить сыры с плесенью.