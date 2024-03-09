МВД: в Люберцах после стрельбы в кафе пять человек попали в больницу

В Люберцах после стрельбы в кафе пять человек попали в больницу

После стрельбы в кафе в Люберцах госпитализированы пять человек, возбуждено дело о хулиганстве, сообщили в МВД. В «Эпохе» в ночь на 9 марта произошло сразу два конфликта со стрельбой, все нападавшие скрылись, пишет «ВЧК-ОГПУ».

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

После стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах госпитализированы пять человек, возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в результате конфликта неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов, после чего скрылись.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к данному противоправному деянию», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», в кафе «Эпоха» в ту ночь произошло сразу два инцидента со стрельбой. Сначала неизвестные в упор расстреляли 23-летнего уроженца Астраханской области, предположительно, из-за девушки. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшие скрылись.

Через несколько часов ссора на бытовой почве завязалась между двумя компаниями посетителей, переросла в драку, но ее сначала урегулировали «дипломатическим путем». Под утро те, кто был в меньшинстве, вызвали подкрепление и снова напали на своих оппонентов. Первым достал оружие уроженец Армении, пострадали три молодых человека 20, 21 и 33 лет (два кумыка и один чеченец), пишет «ВЧК-ОГПУ».

Портал msk1 со ссылкой на очевидцев отмечает, что стрельба и крики продолжались с вечера 8 марта. Также, по их словам, на месте происшествия присутствовали сотрудники ППС и Росгвардии.