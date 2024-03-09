 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Люберцах после стрельбы в кафе пять человек попали в больницу

МВД: в Люберцах после стрельбы в кафе пять человек попали в больницу
После стрельбы в кафе в Люберцах госпитализированы пять человек, возбуждено дело о хулиганстве, сообщили в МВД. В «Эпохе» в ночь на 9 марта произошло сразу два конфликта со стрельбой, все нападавшие скрылись, пишет «ВЧК-ОГПУ».
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

После стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах госпитализированы пять человек, возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в результате конфликта неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов, после чего скрылись.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к данному противоправному деянию», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», в кафе «Эпоха» в ту ночь произошло сразу два инцидента со стрельбой. Сначала неизвестные в упор расстреляли 23-летнего уроженца Астраханской области, предположительно, из-за девушки. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшие скрылись.

Через несколько часов ссора на бытовой почве завязалась между двумя компаниями посетителей, переросла в драку, но ее сначала урегулировали «дипломатическим путем». Под утро те, кто был в меньшинстве, вызвали подкрепление и снова напали на своих оппонентов. Первым достал оружие уроженец Армении, пострадали три молодых человека 20, 21 и 33 лет (два кумыка и один чеченец), пишет «ВЧК-ОГПУ».

В центре Москвы произошла стрельба
Общество

Читайте на РБК Pro
Жажда денег мешает вам зарабатывать. Как действовать
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
Как ChatGPT делал бизнес-приложение с нуля — эксперимент
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать

Портал msk1 со ссылкой на очевидцев отмечает, что стрельба и крики продолжались с вечера 8 марта. Также, по их словам, на месте происшествия присутствовали сотрудники ППС и Росгвардии.

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Россия МВД Московская область Люберцы
Материалы по теме
В центре Москвы произошла стрельба
Общество
Следователю дали 11 лет за подделку дела о стрельбе в «Москва-Сити»
Политика
На центральной улице Нижнего Новгорода загорелось кафе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Студента МГУ арестовали из-за названия сети Wi-Fi Политика, 17:18
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 17:18
ВСУ нанесли удар по грузовикам с углем в Харьковской области Политика, 16:52
«Металлург» выиграл третий матч у «Амура» в первом раунде плей-офф КХЛ Спорт, 16:39
Как один из мировых лидеров ИТ-индустрии внедрил российскую платформу РБК и МойОфис, 16:33
В Европе зафиксировали рост заболеваемости венерическими болезнями Общество, 16:27
Иван Сергеев стал рекордсменом «Зенита» по голам после выхода на замену Спорт, 16:24
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Люберцах после стрельбы в кафе пять человек попали в больницу Общество, 16:20
«Новое время» анонсировало сокращение правительства Украины ради экономии Политика, 16:19
WP рассказала, кому звонит Байден перед сложными решениями Политика, 15:59
«Зенит» разгромил «Урал» и впервые с ноября занял первое место в РПЛ Спорт, 15:58
Зеленскому не смогли перевести слова Эрдогана на пресс-конференции. Видео Политика, 15:49
«Авангард» стал четвертым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ Спорт, 15:48
Конгресс продлил договоры об ассоциации с государствами в Тихом океане Политика, 15:42