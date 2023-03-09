«Известия» сообщили о задержках с выдачей аппаратов ИВЛ в 40 регионах

«Известия»: как минимум в 40 российских регионах аппараты ИВЛ не выдают в срок

Газета со ссылкой на письмо фонда «Живи сейчас», направленного в Минздрав, пишет о проблемах с выдачей оборудования больным БАС в 40 регионах России. Речь идет как об апаратах ИВЛ, так и о расходных материалах

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Как минимум в 40 российских регионах наблюдаются проблемы с выдачей оборудования пациентам с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — заболеванием, которое вызывает прогресссирующий паралич мышц. Об этом со ссылкой на письмо фонда «Живи сейчас», направленного в Минздрав, сообщают «Известия».

«Власти российских регионов систематически не соблюдают сроки предоставления жизненно важного оборудования пациентам с боковым амиотрофическим склерозом», — говорится в письме.

Авторы напоминают, что по закону «Об основах охраны здоровья» регионы за свой счет должны обеспечить пациентов, которые, находясь на домашнем лечении, нуждаются в жизненно важном медицинском оборудовании. Перечень таких изделий Минздрав утвердил в 2019 году, и в нем есть, в частности, необходимые людям с БАС аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), откашливатели, аспираторы, кислородогенераторы и расходные материалы к ним. Их, согласно приказу Минздрава 2019 года, пациент должен получить в течение восьми дней, отмечают «Известия».

«Учитывая достаточно сжатые утвержденные сроки, очевидна необходимость осуществления закупок необходимых медицинских изделий заблаговременно, — говорится в обращении. — Однако на практике зачастую пациенты во многих субъектах России не получают необходимые медицинские изделия в утвержденные сроки по причине отсутствия оборудования».

По данным фонда, такая ситуация сложилась как минимум в 40 российских регионах — там фонд в 2022 году был вынужден выдать пациентам собственное оборудование, а также комплектующие и расходные материалы. Наиболее острая ситуация сложилась в Калужской, Смоленской, Владимирской и Оренбургской областях, а также Хабаровском крае, Мордовии и Северной Осетии, сообщила изданию гендиректор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая.

В письме в Минздрав фонд просит подготовить официальное разъяснение для регионов по поводу корректной и заблаговременной процедуры формирования и проведения закупок медицинских изделий. Луговая уточнила, что в России на сегодняшний день около 15 тыс. людей больны БАС.

Боковой (латеральный) амиотрофический склероз — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов. Характеризуется параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Постепенно у больных начинает ослабляться дыхательная мускулатура, развивается дыхательная недостаточность и появляется необходимость в применении оборудования для облегчения дыхания во время сна. Больным БАС требуется поддерживающая терапия для облегчения симптомов.

По статистике, БАС чаще развивается у людей 40–70 лет, средний возраст на момент постановки диагноза составляет 55 лет. Но известны случаи, когда заболевали молодые люди в возрасте 20–30 лет. Врачи указывают на некоторые факторы, повышающие риск развития БАС:

Наследственность. Около 10% пациентов унаследовали БАС от родителей.

Возраст. Риск развития болезни увеличивается с возрастом. До 65 лет у мужчин ее диагностируют чаще, чем у женщин. После 70 лет гендерная разница стирается.

Генетика. Некоторые исследования обнаружили много общего в генетических вариациях пациентов с наследственным БАС и впервые диагностированным в семье.

Курение. Ученые считают это постоянным негенетическим фактором развития БАС. Особенно высоки риски для женщин старшего возраста.

Экология. Ни одно химическое вещество не связывают с болезнью напрямую. Но есть предположение, что повышенное воздействие свинца, инсектицидов и формальдегида может быть связано с развитием бокового амиотрофического склероза.

Военная служба. У людей, служивших в армии, чаще диагностируют БАС. Это может быть связано с используемыми в боевых действиях металлами и химикатами, а также возникающими ранениями и травмами головы, вирусными инфекциями и повышенными нагрузками.

Большинство людей с БАС умирают от дыхательной недостаточности обычно в течение трех-пяти лет с момента появления первых симптомов. Однако около 10% людей с БАС живут до десяти лет, 5% — до 20 лет. В настоящее время нет лекарства от БАС и нет эффективного лечения, чтобы остановить или обратить вспять прогрессирование болезни.