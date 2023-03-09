Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
WP сообщил о 15 годах, необходимых США для восполнения запасов оружия Политика, 06:43
Отстыковку от МКС Crew Dragon с Анной Кикиной отложили из-за непогоды Технологии и медиа, 06:25
Украина и США поспорили о подготовке украинских военных к полетам Политика, 06:10
«Известия» сообщили о задержках с выдачей аппаратов ИВЛ в 40 регионах Общество, 06:07
Сотни пассажиров круизного лайнера Ruby Princess заболели норовирусом Общество, 05:31
Антонов счел «чествованием нацистов» награждение Тайры в Белом доме Политика, 05:18
Минстрой назвал число необходимых новым регионам строителей Общество, 05:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Спрос на покупку систем безопасности для дома в России вырос на 106% Общество, 05:00
Бизнес предложил декриминализовать десять экономических статей в УК Бизнес, 04:57
Генерал США назвал ракету «Сармат» в высокой степени боеспособным оружием Политика, 04:28
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 03:46
WSJ узнала, что ЦРУ предупреждало ФРГ о подготовке теракта на Nord Stream Политика, 03:43
Разведка США сочла Россию «крупнейшей киберугрозой» для страны Политика, 03:04
В Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка в сторону России Общество, 02:47
Общество ,  
0 

«Известия» сообщили о задержках с выдачей аппаратов ИВЛ в 40 регионах

«Известия»: как минимум в 40 российских регионах аппараты ИВЛ не выдают в срок
Газета со ссылкой на письмо фонда «Живи сейчас», направленного в Минздрав, пишет о проблемах с выдачей оборудования больным БАС в 40 регионах России. Речь идет как об апаратах ИВЛ, так и о расходных материалах
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Как минимум в 40 российских регионах наблюдаются проблемы с выдачей оборудования пациентам с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — заболеванием, которое вызывает прогресссирующий паралич мышц. Об этом со ссылкой на письмо фонда «Живи сейчас», направленного в Минздрав, сообщают «Известия».

«Власти российских регионов систематически не соблюдают сроки предоставления жизненно важного оборудования пациентам с боковым амиотрофическим склерозом», — говорится в письме.

Авторы напоминают, что по закону «Об основах охраны здоровья» регионы за свой счет должны обеспечить пациентов, которые, находясь на домашнем лечении, нуждаются в жизненно важном медицинском оборудовании. Перечень таких изделий Минздрав утвердил в 2019 году, и в нем есть, в частности, необходимые людям с БАС аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), откашливатели, аспираторы, кислородогенераторы и расходные материалы к ним. Их, согласно приказу Минздрава 2019 года, пациент должен получить в течение восьми дней, отмечают «Известия».

«Учитывая достаточно сжатые утвержденные сроки, очевидна необходимость осуществления закупок необходимых медицинских изделий заблаговременно, — говорится в обращении. — Однако на практике зачастую пациенты во многих субъектах России не получают необходимые медицинские изделия в утвержденные сроки по причине отсутствия оборудования».

По данным фонда, такая ситуация сложилась как минимум в 40 российских регионах — там фонд в 2022 году был вынужден выдать пациентам собственное оборудование, а также комплектующие и расходные материалы. Наиболее острая ситуация сложилась в Калужской, Смоленской, Владимирской и Оренбургской областях, а также Хабаровском крае, Мордовии и Северной Осетии, сообщила изданию гендиректор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая.

В письме в Минздрав фонд просит подготовить официальное разъяснение для регионов по поводу корректной и заблаговременной процедуры формирования и проведения закупок медицинских изделий. Луговая уточнила, что в России на сегодняшний день около 15 тыс. людей больны БАС.

Боковой (латеральный) амиотрофический склероз — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов. Характеризуется параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц.

Постепенно у больных начинает ослабляться дыхательная мускулатура, развивается дыхательная недостаточность и появляется необходимость в применении оборудования для облегчения дыхания во время сна. Больным БАС требуется поддерживающая терапия для облегчения симптомов.

Читайте на РБК Pro
Какие ошибки в управлении командой дорого обойдутся в 2023–2024 годах
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
Чем может обернуться попытка навязать подростку выбор профессии

По статистике, БАС чаще развивается у людей 40–70 лет, средний возраст на момент постановки диагноза составляет 55 лет. Но известны случаи, когда заболевали молодые люди в возрасте 20–30 лет. Врачи указывают на некоторые факторы, повышающие риск развития БАС:

  • Наследственность. Около 10% пациентов унаследовали БАС от родителей.
  • Возраст. Риск развития болезни увеличивается с возрастом. До 65 лет у мужчин ее диагностируют чаще, чем у женщин. После 70 лет гендерная разница стирается.
  • Генетика. Некоторые исследования обнаружили много общего в генетических вариациях пациентов с наследственным БАС и впервые диагностированным в семье.
  • Курение. Ученые считают это постоянным негенетическим фактором развития БАС. Особенно высоки риски для женщин старшего возраста.
  • Экология. Ни одно химическое вещество не связывают с болезнью напрямую. Но есть предположение, что повышенное воздействие свинца, инсектицидов и формальдегида может быть связано с развитием бокового амиотрофического склероза.
  • Военная служба. У людей, служивших в армии, чаще диагностируют БАС. Это может быть связано с используемыми в боевых действиях металлами и химикатами, а также возникающими ранениями и травмами головы, вирусными инфекциями и повышенными нагрузками.

Большинство людей с БАС умирают от дыхательной недостаточности обычно в течение трех-пяти лет с момента появления первых симптомов. Однако около 10% людей с БАС живут до десяти лет, 5% — до 20 лет. В настоящее время нет лекарства от БАС и нет эффективного лечения, чтобы остановить или обратить вспять прогрессирование болезни.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
фонд ИВЛ Минздрав регионы России
Материалы по теме
Минздрав сообщил, что партии «Спутника V» уже направлены в Москву
Общество
Минздрав объяснил ограничения на оплату лизинга медтехники за счет ОМС
Общество
В Минздраве гарантировали доплаты медикам на новых территориях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter