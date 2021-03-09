В Подмосковье предложили сделать рассрочку за оплату ЖКХ в трех городах

Власти Подмосковья введут рассрочку коммунальных платежей для ряда городских округов, в частности для Подольска, Мытищ и Лобни. По словам губернатора, из-за морозов платежи за электроэнергию выросли в полтора раза

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава Московской области Андрей Воробьев поручил ввести рассрочку коммунальных платежей, в частности за энергопотребление. Об этом он заявил на заседании регионального правительства, трансляцию вел телеканал «360».

По словам Воробьева, из-за морозов жителям приходится платить за электроэнергию в полтора раза больше, чем обычно. «Энергопотребление растет в домах, и, как следствие, людям приходят платежки достаточно серьезные — 10–12 тыс. руб. вместо 6–8 тыс. руб., которые приходят в обычное время», — отметил губернатор.

В связи с этим он поручил ввести рассрочку для коммунальных платежей в ряде городских округов. «Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени», — сказал Воробьев.

«Сделаем рассрочку, особенно по тем муниципалам, которые платят по факту — Подольск, Мытищи, Лобня», — сказал в ответ зампред правительства Московской области Евгений Хромушкин.