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В Подмосковье предложили сделать рассрочку за оплату ЖКХ в трех городах

Власти Подмосковья введут рассрочку коммунальных платежей для ряда городских округов, в частности для Подольска, Мытищ и Лобни. По словам губернатора, из-за морозов платежи за электроэнергию выросли в полтора раза
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава Московской области Андрей Воробьев поручил ввести рассрочку коммунальных платежей, в частности за энергопотребление. Об этом он заявил на заседании регионального правительства, трансляцию вел телеканал «360».

По словам Воробьева, из-за морозов жителям приходится платить за электроэнергию в полтора раза больше, чем обычно. «Энергопотребление растет в домах, и, как следствие, людям приходят платежки достаточно серьезные — 10–12 тыс. руб. вместо 6–8 тыс. руб., которые приходят в обычное время», — отметил губернатор.

В связи с этим он поручил ввести рассрочку для коммунальных платежей в ряде городских округов. «Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени», — сказал Воробьев.

«Сделаем рассрочку, особенно по тем муниципалам, которые платят по факту — Подольск, Мытищи, Лобня», — сказал в ответ зампред правительства Московской области Евгений Хромушкин.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

С 1 января 2021 года в России закончился мораторий на начисление и взыскание пеней и неустоек за несвоевременную оплату коммунальных услуг, введенный из-за пандемии. Теперь за неоплаченные коммунальные услуги будут снова начисляться пени.

По оценке Росстата, в 2020 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,55%. Среди коммунальных услуг сильнее всего выросли тарифы на водоотведение — на 4,78% и на горячее водоснабжение — на 4,32%. Холодная вода стала дороже на 3,88%, отопление — на 3,36%, газоснабжение — на 3,22%, электроснабжение — на 3,96%.

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