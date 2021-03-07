S7 опровергла задержку рейса из-за визита Мишустина в Кемерово

Вылет рейса 5318 Кемерово — Новосибирск был задержан из-за позднего прибытия самолета в аэропорт. Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Кемерово никак с произошедшим не связан. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании S7.

«Вылетел с задержкой [произошел] в связи с поздним прибытием воздушного судна из Новосибирска. Задержка составила 47 минут», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В пресс-службе уточнили, что пассажиры ожидали посадки в здании аэропорта, с ними работали представители авиакомпании.

Так авиаперевозчик ответил на распространяемую в социальных сетях информацию о том, что задержка была связана с визитом Мишустина в Кемерово.