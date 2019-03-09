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Сборная России обновила рекорд по числу золотых медалей на Универсиаде
Биатлонисты пополнили копилку сборной России на международных студенческих Играх 30 золотыми медалями. Спортсмены из России побили собственный рекорд по числу наград высшей пробы — в 2017 году в арсенале команды было 29 медалей
Александр Дедюхин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская сборная обновила рекорд по количеству золотых медалей на зимней Универсиаде. На XXIX Играх в Красноярске она заработала целых 30 наград высшей пробы, свидетельствуют данные об общем медальном зачете.

Таким образом, российская команда, побив собственный последний рекорд по суммарному количеству наград, завоеванных в рамках одной Универсиады, установила новый, уточняет ТАСС. На Универсиаде 2017 года в Алма-Ате спортсменам из России удалось получить 29 золотых медалей.

Последнюю на данный момент наивысшую награду на студенческих Играх российской сборной в 2019 году принесли биатлонисты Александр Дедюхин и Валерия Васнецова. Они завоевали золото в одиночной смешанной эстафете.

Помимо них золотые медали в общую копилку российской команды положили фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и биатлонист Дмитрий Иванов. Их успехи отметил президент России Владимир Путин. Спортсменам он направил поздравительные телеграммы.

Всего в арсенале сборной России в этом году 84 медали, 30 из них — серебряные, еще 24 — бронзовые.

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Подобные показатели еще в пятницу, 8 марта, обеспечили российской команде на Универсиаде досрочную победу в медальном зачете на соревнованиях. Второе место в этом списке на данный момент занимает сборная Южной Кореи (у нее всего 13 медалей: шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых), на третьем месте расположились австрийские спортсмены (они на Играх завоевали четыре награды: три золотых медали и одну серебряную).​

Зимняя Универсиада в Красноярске стартовала 2 марта. Эти соревнования проводятся каждые два года. Принять участие в них могут молодые люди не младше 17 и не старше 28 лет. Игры проводятся Международной федерацией университетского спорта (FISU) и неофициально называются всемирными студенческими или университетскими.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Универсиада, Красноярск, Сборная России
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