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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Генподрядчик объектов Универсиады потребовал ₽221 млн у мэрии Красноярска

ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк», являющееся генеральным подрядчиком строительства нескольких объектов в рамках подготовки к зимней Универсиаде, подала в арбитражный суд заявление о взыскании с администрации Красноярска 221 млн руб. за дополнительные траты при возведении спорткомплекса «Радуга» и здания Академии зимних видов спорта. Об этом пишет «РБК Красноярск».

В исковом заявлении говорится, что «Сибиряк» заключил с КГКУ «Управление капитального строительства» контракты на дополнительные работы при возведении этих сооружений. В документе уточняется, что дополнительно на строительство спортивного комплекса «Радуга» было выделено 170,89 млн руб., а на здание Академии 50,78 млн руб.

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Как указывает истец, на претензии об оплате заказчиком стоимости дополнительных работ по госконтрактам учреждение ответило отказом, в связи с чем компания приняла решение обратиться в суд. Исковое заявление пока не принято к производству.

1 марта МВД России​ возбудило несколько уголовных дел из-за хищения при подготовке к зимней Универсиаде в Красноярске. Позднее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что при подготовке к Универсиаде имел место лишь один эпизод хищения бюджетных средств.

«Мы вообще не должны придавать сколь-либо серьезного значения этому факту, речь идет о единственном зафиксированном преступлении, совершенном около года назад», — сказал он, уточнив, что речь идет об ущербе в 9 млн руб.

Зимняя Универсиада стартовала в Красноярске 2 марта и продлится до 12 марта включительно. Эта зимняя Универсиада стала 29-й по счету. Ранее зимняя Универсиада ни в СССР, ни в России не проводилась.

Теги: Арбитражный суд, мэрия, Красноярск, Универсиада
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