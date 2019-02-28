В Москве в ходе драки трое граждан Йемена получили ранения

В московском районе Печатники в ходе драки получили ножевые ранения трое граждан Йемена. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

По их словам, прибывшие в квартиру на улице Гурьянова полицейские установили, что произошла драка, в ходе которой получили ножевые ранения в область шеи трое йеменцев. По факту произошедшего были задержаны две ранее судимые россиянки, они были доставлены в ОМВД.

По данным источников, после инцидента 26-летний гражданин Йемена был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Демихова (бывшая ГКБ № 68), еще один пострадавший госпитализирован в институт им. Склифосовского. Правоохранительные органы начали проверку.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что такая информация им не поступала.

13 февраля стало известно, что в квартире на севере Москвы мужчина зарезал ножом режиссера короткометражных фильмов Илью Тихоновича. Нападавший распивал с режиссером спиртные напитки и скрылся после убийства. Позднее его задержали, он оказался знакомым погибшего.