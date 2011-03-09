Противники универсальной карты призвали на помощь Всевышнего

Около 300 человек у здания Мосгордумы устроили пикет против принятия закона "Об универсальной электронной карте". Несмотря на увещевания противников и своеобразный крестный ход православных, столичные парламентарии оказались непреклонны и большинством голосов приняли спорный закон, сообщили РБК в пресс-службе Мосгордумы.

Пикет продолжался с 9:00 до 10:00 мск. Люди с иконами распевали молитвы, кланялись и осеняли церковными реликвиями Думу и просили, чтобы закон сегодня не был принят. Милиция не вмешивалась в акцию протеста, наблюдая со стороны. В числе протестующих было несколько священников, сообщили очевидцы акции. Несогласные с законодательной инициативой собрали подписи, которые передали в Думу.

По словам заммэра Москвы в правительстве Москвы - руководителя аппарата мэра в правительстве Москвы Анастасии Раковой, в проект закона, предложенный в феврале 2011г., было внесено около сотни поправок, большинство из которых было учтено в последней редакции.

Новый закон закрепляет порядок выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт в Москве, функции карты, перечень предоставляемых услуг. Также в акте прописан порядок проведения конкурса по отбору банков, которые будут обеспечивать подключение к электронным картам граждан. До конца текущего года будет собрана информация для создания базы данных на основе данных более 12 млн заявлений. В скором времени доступ к картам получат и те граждане, которые временно зарегистрированы в Москве.