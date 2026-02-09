«Грамота.ру» назвала экономической фразой года «бабушкину схему»
Словосочетание «бабушкина схема» стало победителем исследования «Слово года» в номинации «Экономика и финансы», сообщает портал «Грамота.ру».
За него проголосовали 44,6% участников исследования. Второе и третье места заняли слова «утильсбор» (14,3%) и «самозапрет» (11,4%).
«Бабушкина схема» — мошеннический сценарий, когда аферисты убеждают пожилого человека продать собственность, а позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества.
Материал дополняется
