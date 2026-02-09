Суд в Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron

Oxxxymiron заочно арестовали на два месяца с момента экстрадиции или задержания в России. Ему вменяют неоднократное нарушение требований для иноагентов. Рэпер объявлен в розыск с мая 2024-го

Oxxxymiron (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан иноагентом). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в телеграм-канале.

Рэпера арестовали на два месяца, срок начнет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадиции в страну.

Защита артиста просила отклонить ходатайство о его аресте, указывая, что Федорова нет на заседании и, вероятно, он вообще не знает о возбуждении против себя уголовного дела, сообщила она.

Рэперу вменяют ч. 2 ст. 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, уже подвергнутым за это административному наказанию). Она грозит лишением свободы на срок до двух лет.

Привлечение к уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента по указанной статье и конкретной ее части возможно, только если человеку уже было назначено административное наказание за это правонарушение или он имеет по ней судимость.

Oxxxymiron был объявлен в розыск в мае 2024 года. «До настоящего времени местонахождение Федорова не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия», — написала Лебедева.

Минюст признал Oxxxymiron иностранным агентом в октябре 2022 года. В том же месяце 2025-го Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга трижды привлек его к административной ответственности за нарушение требований, обязательных к исполнению в этом статусе.

Согласно материалам дела, Федоров не предоставил вовремя отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы. Суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб. за три нарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

В январе 2023 года музыканта привлекли к ответственности по ст. 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России). Они были обнаружены в его треке «Ойда». Рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб., а саму песню запретили к распространению на территории страны.