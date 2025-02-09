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Умер научрук Института США и Канады РАН, американист Сергей Рогов

Ученому было 76 лет. В 1995–2015 годах он возглавлял Институт США и Канады РАН, с 2015-го был его научным руководителем
Сергей Рогов
Сергей Рогов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Умер научный руководитель Института США и Канады РАН (ИСКРАН), американист Сергей Рогов, ему было 76 лет. Об этом ТАСС сообщили в институте.

«К сожалению, ушел из жизни [Сергей Михайлович] Рогов», — сказал собеседник агентства.

Сергей Рогов — доктор исторических наук, профессор, академик РАН, специалист в области международных отношений и военной политики США и России. Родился 22 октября 1948 года в Москве. В 1971 году окончил МГИМО МИД СССР, затем аспирантуру в Институте США и Канады. Во время обучения в аспирантуре полтора года стажировался при постоянном Представительстве СССР в ООН в Нью-Йорке. С 1977 года работал в Институте США и Канады. В 1984–1987 годах представлял институт в посольстве СССР в США. В 1995–2015 годах возглавлял Институт США и Канады РАН, с 2015-го был научным руководителем ИСКРАН. С 2011 года был членом научного совета Российского совета по международным делам.

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Был членом научного совета при Совете безопасности с 1992 по 2022 год. Член научного совета при МИДе, член научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, член совета по внешней политике при комитете по международным делам Госдумы, член Российского совета по международным делам.

В марте 2022 года Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав научного совета при Совбезе, из него были исключены несколько ученых, в том числе Рогов. В аппарате Совбеза «Коммерсанту» объяснили указ «обновлением» научного совета.

В том же месяце более 100 участников Диалога по сокращению рисков военной конфронтации между Россией и НАТО, в том числе из России, подписали письмо с призывом к прекращению огня на Украине. Письмо было обнародовано в том числе на сайте Института Европы РАН и Института США и Канады РАН. Среди подписантов были Рогов, директор Института Европы РАН Алексей Громыко (также исключенный из состава научного совета при Совбезе) и др.

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Институт США и Канады РАН академик
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