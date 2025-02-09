На Ставрополье восстановили подачу воды после «аварийной ситуации»
На Большом Ставропольском канале устранили «аварийную ситуацию», в ближайшее время начнется заполнение отключенных ранее систем водоснабжения, сообщил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
По его словам, речь идет о системах водоснабжения Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Лермонтова, Предгорного и Минераловодского муниципальных округов. «Объем очень большой, ориентировочно вода придет в Пятигорск вечером и полное заполнение произойдет уже ночью», — уточнил мэр.
Для местных жителей организовали подвоз воды. Ворошилов подчеркнул, что угрозы срыва отопления до заполнения систем водоснабжения нет.
«В резервуарах котельных вода есть, при необходимости силами пожарной части заполнение систем теплоснабжения водой будет осуществляться путем подвоза пожарными машинами», — сказал он.
Большой Ставропольский канал - один из крупнейших в Европе гидротехнических комплексов, охватывающий водохозяйственными мероприятиями 2,6 млн га территории Северного Кавказа. Он использует воду из рек Кубань, Терек и Кума. Протяженность магистрального канала достигает 155,3 км.
МЧС Ставропольского края прогнозировало 9 февраля небольшой снег, туман и гололед. По данным ведомства, температура воздуха ночью опускалась до минус 13 градусов, а днем составила минус пять - ноль градусов. Ранее в регионе зафиксировали неблагоприятные погодные условия из-за снегопада.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин