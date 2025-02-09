На Ставрополье восстановили подачу воды после «аварийной ситуации»

Мелкий лед образовался в Большом Ставропольском канале, из-за чего отключали подачу воды в Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Предгорный и Минераловодский муниципальные округа. Аварийную ситуацию устранили

Шлюз Большого Ставропольского канала (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

На Большом Ставропольском канале устранили «аварийную ситуацию», в ближайшее время начнется заполнение отключенных ранее систем водоснабжения, сообщил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

По его словам, речь идет о системах водоснабжения Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Лермонтова, Предгорного и Минераловодского муниципальных округов. «Объем очень большой, ориентировочно вода придет в Пятигорск вечером и полное заполнение произойдет уже ночью», — уточнил мэр.

Для местных жителей организовали подвоз воды. Ворошилов подчеркнул, что угрозы срыва отопления до заполнения систем водоснабжения нет.

«В резервуарах котельных вода есть, при необходимости силами пожарной части заполнение систем теплоснабжения водой будет осуществляться путем подвоза пожарными машинами», — сказал он.





Большой Ставропольский канал - один из крупнейших в Европе гидротехнических комплексов, охватывающий водохозяйственными мероприятиями 2,6 млн га территории Северного Кавказа. Он использует воду из рек Кубань, Терек и Кума. Протяженность магистрального канала достигает 155,3 км.

В ночь на 9 февраля в Большом Ставропольском канале в слое воды образовался мелкий лед, что привело 60%-ному снижению водоснабжения на Кубанских очистных сооружениях, сообщали в пресс-службе «Ставрополькрайводоканал». В результате произошедшего подачу воды приостановили в Пятигорск, Железноводск, села Золотаревка и Родники, Минераловодский и часть Предгорного муниципальных округов.

МЧС Ставропольского края прогнозировало 9 февраля небольшой снег, туман и гололед. По данным ведомства, температура воздуха ночью опускалась до минус 13 градусов, а днем составила минус пять - ноль градусов. Ранее в регионе зафиксировали неблагоприятные погодные условия из-за снегопада.