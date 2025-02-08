Иностранное грузовое судно село на мель у Сахалина
Иностранное грузовое судно село на мель южнее порта Невельск на Сахалине, сообщило местное управление МЧС.
«На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели», — сообщило ведомство.
Судно принадлежит китайской компании, на нем находятся запасы топлива, утверждают «Осторожно, новости», Shot и Baza. Последний канал уточняет, что оно перевозит 56 т дизельного топлива и 706 т мазута, судно получило пробоину, но ясного понимания насколько велика проблема пока нет из-за языкового барьера.
Baza пишет, что судно называется «Анг Янг-2». Согласно сервисам отслеживания судов Marine Traffic и Vessel Finder, судно An Yang 2 вышло 26 января из китайского города Цзянъинь для прибытия 2 февраля в Невельск, в последний раз оно передало свое местонахождение 29 января, будучи между Южной Кореей и Японией.
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