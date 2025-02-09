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У машины президента Сербии на ходу отлетело колесо. Видео

Tanjug опубликовало кадры происшествия с автомобилем президента Сербии
У бронированного автомобиля в кортеже Вучича оторвалось колесо на трассе. Президент Сербии направлялся в село Мокрин. Его меры безопасности будут усилены после инцидента, пообещал премьер

У машины президента Сербии на ходу отлетело колесо. Видео
Video

Во время поездки президента Сербии Александра Вучича в село Мокрин на трассе у служебного автомобиля из его кортежа отвалилось колесо, передает Tanjug.

Речь идет о бронированном автомобиле, который предназначен для перевозки официальных лиц страны. После происшествия Вучич пересел в другую машину.

От автомобиля президента Сербии на трассе отлетело колесо
Общество
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич анонсировал усиление мер безопасности президента на фоне этого инцидента.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Сербия Александр Вучич легковой автомобиль колесо трасса
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