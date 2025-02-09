У машины президента Сербии на ходу отлетело колесо. Видео

У бронированного автомобиля в кортеже Вучича оторвалось колесо на трассе. Президент Сербии направлялся в село Мокрин. Его меры безопасности будут усилены после инцидента, пообещал премьер

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Во время поездки президента Сербии Александра Вучича в село Мокрин на трассе у служебного автомобиля из его кортежа отвалилось колесо, передает Tanjug.

Речь идет о бронированном автомобиле, который предназначен для перевозки официальных лиц страны. После происшествия Вучич пересел в другую машину.

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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич анонсировал усиление мер безопасности президента на фоне этого инцидента.