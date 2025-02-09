У машины президента Сербии на ходу отлетело колесо. Видео
Во время поездки президента Сербии Александра Вучича в село Мокрин на трассе у служебного автомобиля из его кортежа отвалилось колесо, передает Tanjug.
Речь идет о бронированном автомобиле, который предназначен для перевозки официальных лиц страны. После происшествия Вучич пересел в другую машину.
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