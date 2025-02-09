От автомобиля президента Сербии на трассе отлетело колесо

У служебного автомобиля из кортежа президента Сербии Александра Вучича отвалилось колесо во время его поездки на север страны в село Мокрин, сообщает Tanjug.

После этого глава государства пересел в другую машину. Вучич сказал, что нет необходимости устраивать шум из-за этого происшествия.

Колесо отлетело у бронированного автомобиля, специально предназначенного для поездок официальных лиц, поэтому на данный момент не ясно, как произошел этот инцидент, отмечает издание.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что к случившемуся нельзя относиться легкомысленно. По его словам, после этого уровень безопасности президента увеличат.