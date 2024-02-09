«Уральские авиалинии» отложили полеты из Москвы в Баку до 17 февраля
Начало полетной программы «Уральских авиалиний» из подмосковного аэропорта Жуковский в Баку отложено до 17 февраля из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана, сообщили РБК в Росавиации.
Первый рейс должен был состояться 8 февраля. В авиакомпании сообщили РБК, что у «Уральских авиалиний» есть назначение для полетов и технические возможности для выполнения рейсов. Причину отказа авиационные власти Азербайджана не уточнили.
«Уральские авиалинии» — назначенный перевозчик на этой линии, межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами действует, ограничения по количеству рейсов на линии Жуковский — Баку — Жуковский отсутствуют», — добавили в Росавиации.
Там отметили, что находятся в контакте с коллегами из Азербайджана, чтобы разрешить ситуацию.
В авиакомпании ранее сообщили РБК, что рейс не был выполнен из-за отсутствия разрешения от авиавластей Азербайджана.
Телеграм-канал Baza писал, из-за того что самолет не вылетел из Москвы, пассажиры более суток не могли вылететь из Баку в российскую столицу обратным рейсом. Его отложили на неопределенный срок без объяснения причин, в авиакомпании не объясняли ситуацию, писал канал. На горячей линии пассажирам советовали сделать возврат билетов.
На данный момент прямые рейсы из российской столицы в азербайджанскую выполняют «Аэрофлот», Utair и «Азербайджанские авиалинии». «Уральские авиалинии» летают из Екатеринбурга в Баку и назад.
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