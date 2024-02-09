«Уральские авиалинии» сообщили, что Баку не выдал им разрешение на полеты

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» не смогла начать полеты из подмосковного аэропорта Жуковский в Баку из-за отсутствия разрешения со стороны Азербайджана, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Рейс не состоялся, так как авиационные власти Азербайджана не выдали на это разрешения, несмотря на то, что у «Уральских авиалиний» есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса. Причину такого решения авиавласти Азербайджана не уточнили. Причин для отказа нет, так как «Уральские авиалинии» — назначенный перевозчик, обладающий всеми правами и не имеющий никаких ограничений для осуществления перевозок. Авиакомпания выполняет рейсы в Баку из Екатеринбурга», — сказано в сообщении.

Первый рейс в Баку должен был состояться накануне, 8 февраля. Как пишет телеграм-канал Baza, из-за того, что самолет не вылетел из Москвы, пассажиры более суток не могли вылететь из Баку в российскую столицу обратным рейсом. Его отложили на неопределенный срок без объяснения причин, в авиакомпании не объясняли ситуацию, пишет канал. На горячей линии пассажирам советовали сделать возврат билетов.

РБК направил запрос в министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Росавиацию.

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